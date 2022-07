Na tem hrvaškem otoku imajo najbolj posebno morsko jamo na svetu

Vis je deveti največji hrvaški otok, ki hkrati slovi kot eden najbolj oddaljenih od celine. Znan je po svoji neokrnjeni naravi, kot počitniško destinacijo pa ga bodo vzljubili predvsem tisti, ki cenijo mir in čistočo. Podnebje na otoku je milo, padavin pa je skozi leto zelo malo. Po otoku se razprostirajo številna kraška polja, kot so Dračevo, Plisko in Zlo polje. Večji del njih je prekrit z vinsko trto. Sorta vina, ki ga pridelujejo na otoku, se imenuje plavac. Najvišji vrh otoka je Hum, ki se bohoti na 587 metrih nadmorske višine. Največji naselji na območju sta Vis in Komiža, ki se nahajata vsak v svojem zalivu na nasprotnih straneh otoka.

Preberite več na onaplus.si.