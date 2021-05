Na prodaj vino iz vesolja

12

se jih je podalo na avanturo.

Kar 400 dni je preživelo na Mednarodni vesoljski postaji in kar 300 milijonov kilometrov prepotovalo v breztežnostnem stanju, dodane vrednosti zatorej ni treba posebej utemeljevati. Pétrus 2000 bo na dražbi pri avkcijski hiši Christie's iztržil slab milijon evrov, ocenjujejo poznavalci, vino, starano v vesolju, pa bi s končnim izkupičkom utegnilo še presenetiti.Več kot leto dni dolga avantura, ki jo je podprlo tudi podjetje Space Cargo Unlimited, je nedvomno spremenila vrhunsko vino, ki slovi kot izjemno harmonično in se odlično stara: prav zato so za pot v vesolje izbrali ravno dvanajst steklenic pétrusa, pojasnjujejo strokovnjaki, ki si prizadevajo vzgojiti kulture, odpornejše proti podnebnim spremembam in boleznim, ter bolje razumeti procese zorjenja, fermentacije in obstojnosti vina. Pétrus je med svojim popotovanjem nedvomno doživel pomembno spremembo, ugotavljajo poznavalci, ki menijo, da je vesoljska različica vina nekoliko mehkejša in bolj aromatična ter zrelejša od zemeljske, ki je na okus mlajša. Na prodaj bo samo ena vesoljska steklenica; tri so odprli strokovnjaki za pokušino in analizo, osem pa jih bodo shranili za nadaljnje raziskave.Kupec na dražbi bo v dar prejel še steklenico petrusa istega letnika, ki ni zapustila trdih tal našega planeta, skupaj s kozarci, dekanterjem in odpiračem iz meteorita. Dobiček od prodaje bodo namenili nadaljnjim raziskavam vesolja, ki jih izvaja Space Cargo Unlimited. Posestvo Bordeaux Château Pétrus vsako leto pridela le približno 30.000 steklenic vina iz sorte merlot, ki se redno uvrščajo med najdražje na svetu. Morda bodo odslej za vrtoglave zneske ponujali tudi vesoljske izvedbe.