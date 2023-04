Na Poljskem našli ostanke domnevne rakete z napisom v cirilici

Poljska je sporočila, da pregleduje ostanke zračnega vojaškega predmeta, domnevno rakete, ki so jih našli v gozdu blizu mesta Bydgoszcz na severu države. Po navedbah lokalnih medijev so ostanke našli v začetku tedna, na njih pa je napis v cirilici. Kraj, kjer so jih našli, je sicer precej oddaljen od poljskih meja z Rusijo in Ukrajino.

»Poleg tožilcev so na kraju dogodka tudi vojaški strokovnjaki, policija, vojaška policija in predstavniki SKW (poljske vojaške protiobveščevalne službe),« je na Twitterju sporočil poljski pravosodni minister Zbigniew Ziobro.

Dodal je, da so ostanke našli »kakih deset kilometrov od Bydgoszcza«. Mesto je od meje z rusko eksklavo Kaliningrad oddaljeno več kot 300, od meje z Ukrajino pa okoli 600 kilometrov.

Poljsko obrambno ministrstvo je v ločenem tvitu zapisalo, da situacija »ne ogroža varnosti prebivalcev« bližnje vasi Zamosc. Medtem je okrožno vojaško tožilstvo v Gdansku sporočilo, da na kraju dogodka niso odkrili »znakov eksplozije ali kakršnegakoli eksploziva« in da preučujejo različne možnosti.

Napis v cirilici

Po poročanju poljskih lokalnih medijev so ostanke neznanega vojaškega predmeta našli v začetku tega tedna, šlo pa naj bi za raketo zrak-zemlja. Na njej naj bi bil tudi napis v cirilici, vendar je stroka opozorila, da ima poljska vojska veliko orožja še iz časa Sovjetske zveze.

»Ni nujno, da je (predmet) priletel iz Rusije ali bojnih linij v Ukrajini,« je dejal nekdanji poveljnik poljske specialne enote GROM Roman Polko in pojasnil, da bi lahko šlo za predmet iz vojaških vaj, ki so potekale »za Ukrajince ali za poljske pilote«.