Kot da potres ni bil dovolj grozljiv: aretirali 98 ljudi, dva sta se lažno predstavljala kot humanitarca

Ljudi na severozahodu Sirije pustili na cedilu

Združeni narodi so priznali, da prihaja pri pomoči prizadetim v potresu na severozahodu Sirije do neopravičljivih zamud. Kot je ob obisku opustošenega območja na sirsko-turški meji danes na Twitterju zapisal koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, so te ljudi pustili na cedilu. Je pa danes na območje prispela pomoč Katarja. Ljudje imajo občutek, da so ostali sami. Čakali so na mednarodno pomoč, ki pa je ni in ni bilo, je zapisal Griffiths in dodal, da je njegova dolžnost, da to napako čim prej popravi.