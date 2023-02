Po 90 urah izpod ruševin rešili 10 dni starega dojenčka, 17-letnik pil urin, da je preživel (VIDEO)

Sedemnajstletni Adnan Muhammed Korkut je bil ujet pod ruševinami kar 94 ur, preden so ga reševalci izvlekli na plano. Šele danes jim ga je uspelo rešiti. Adnan živi v kraju Gaziantepu, ki je eden najbolj uničenih po ponedeljkovem rušilnem potresu v Turčiji in Siriji.

Najstnik je naredil vse, da bi preživel. To vključuje tudi v normalnem življenju nepredstavljive stvari, kot je pitje lastnega urina. »Samo tako sem lahko preživel, samo tako sem lahko vsaj malo potešil svojo žejo,« je najstnik povedal preden so ga premestili v reševalno vozilo.

»Imam sina podobne starosti. Prisežem, da nisem spal štiri dni. Nisem spal zato, da bi te rešil,« pa je najstniku po uspešno zaključeni akciji pripovedoval reševalec Yasemin.

Med tem ko so ga reševalci poskušali izvleči, se je zbralo nekaj njegovih prijateljev in seveda njegova družina. Spodbujali so jih z vzkliki: Adnan, Adnan, Adnan … in jokali od sreče, ko jim je kot po čudežu res uspelo. »Hvala bogu, da ste prišli, hvala vsem …« se je Adnan zahvaljeval reševalni ekipi, medtem ko je objemal svojo mamo.

Le nekaj ur zatem čudežno rešen še le 10 dni star novorojenček

V kraju Iskenderun so danes našli šestčlansko družino, ki je bila ujeta v popolnoma zrušeni stavbi. Na jugu Turčije pa so 90 ur po potresu izpod ruševin rešili mamo in njenega novorojenčka, starega le 10 dni. Poglejte spodnji video.

V Turčiji tudi reševalci in reševalni psi iz Slovenije

Slovenska ekipa reševalnih psov z vodniki nadaljuje iskanje morebitnih preživelih v regiji Hatay. Zaradi poškodbe en pes od skupno sedmih danes ne more sodelovati pri iskanju, rano pa so mu ustrezno oskrbeli.

Iz Uprave za zaščito poročajo, da se približujejo stoti uri iskanja, kar pomeni, da se skupinam za reševanje čas počasi izteka. Upanje, da še vedno najdejo kakega preživelega sicer ostaja, »vendar je na ruševinah vedno več vonja preminulih, kar je tako za nas kot pse dokaj stresno,« je dodal. Več o reševanju v Turčiji v spodnjem posnetku.

https://twitter.com/URS_ZR/status/1624025257295085568?s=20&t=OQPctjke5wrVEsxHF750cQ