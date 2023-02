Petčlansko družino rešili izpod ruševin: Kar je naredil oče, vam bo zlomilo srce (FOTO in VIDEO)

Reševalci že šesti dan zapored vlečejo ljudi izpod ruševin v potresno prizadeti Turčiji in Siriji. A možnosti, da bi koga našli živega, je čedalje manj. Skupno število žrtev uničujočih ponedeljkovih potresov v Turčiji in Siriji je preseglo 25.000. V Turčiji je po zadnjih podatkih umrlo 21.848 ljudi, v Siriji pa je po doslej znanih podatkih življenje v potresu izgubilo 3553 ljudi. Potrjeno skupno število žrtev tako zdaj znaša 25.401.

V turškem mestu Antakya je reševalna ekipa iz ruševin potegnila petčlansko družino. Prvi sta bili rešeni mati Havva in hči Fatmagul. Reševalci so nato prišli do očeta Hasana Aslana, a je ta vztrajal, da najprej rešijo njegovo drugo hčerko Zeynep in sina Saltika Bugra.

Hassan je bil zadnji, ki so ga rešili, in so ga potegnili na površje, ko so ljudje okoli njega vzklikali: »Bog je velik!«, poroča Associated Press.

Poleg njiju so v provinci Hatay rešili dvomesečnega dojenčka, ki je bil 128 ur pod ruševinami, poroča turška tiskovna agencija Anadolu. Dojenčka so potegnili izpod ruševin v okrožju İskenderun in ga odpeljali v bolnišnico.

Avstrijski in nemški reševalci vprekinili delo zaradi poslabšanja varnosti

Avstrijski reševalci pa so zaradi poslabšanja varnostnih razmer na jugovzhodu Turčije prekinili delo, je sporočil oficir avstrijske vojske Pierre Kugelweis in dejal, da so prejeli poročila o streljanju. Operacije so začasno zaustavili tudi nemški nevladniki in reševalci zvezne agencije za tehnično pomoč.