Kibernetski napadi za zdaj omejeni na Ukrajino

»Napadi na ukrajinski kibernetski prostor se trenutno večinoma ne prelivajo v druge evropske države,« je povedal vodja odzivnega centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič. Povečanje kibernetskih napadov na ukrajinske tarče, predvsem spletne strani bank, vlade in podjetij, je v porastu že od konca januarja. »Gre za celo paleto napadov, od onemogočanja storitev v bančnem sektorju in onemogočanja vladnih spletnih strani do okužb z zlonamerno oziroma škodljivo kodo, se pravi z virusi, ki so namenjeni uničevanju podatkov in računalnikov, s tem da izbrišejo podatke.«

V evropski mreži odzivnih centrov CSIRT, katere del je od leta 2017 tudi SI-CERT, redno spremljajo razvoj dogodkov v evropskem kibernetskem prostoru. Napadi so za zdaj omejeni na ukrajinski kibernetski prostor, z nekaj malega indicev, »da bi se lahko mogoče prelili v kakšno sosednjo državo, kadar gre za kakšne dobavitelje, vladne službe, se pravi poslovne povezave,« je dejal Božič.

Pri SI-CERT so pripravljeni na morebitne kibernetske napade na domače sisteme. Njihov odziv pa je odvisen od vrste napada. »Mi naredimo skupaj s kolegi iz tujine analizo napada in glede na vrsto napada se potem ugotovi, kakšen je najboljši odziv za preprečitev oziroma zmanjšanje škode in povrnitev delovanja sistemov,« je povedal Božič.

»Pri napadih onemogočanja se lahko izvedejo ukrepi, ki zmanjšajo posledice takih napadov z nekimi omrežnimi blokadami oziroma filtri. /.../ Če gre za zlonamerno kodo, je več takih ukrepov: eden je hitra komunikacija z vsemi protivirusnimi podjetji, da dodajo nove različice zlonamerne kode v detekcijo svojih produktov, tudi obveščanje javnosti, ozaveščanje podjetij in tehnični napotki za vse izvajalce bistvenih storitev, kako zmanjšati tveganja v takšnem napadu.«

SI-CERT je nacionalni odzivni center za kibernetsko varnost. Opravlja koordinacijo razreševanja incidentov, tehnično svetovanje ob vdorih, računalniških okužbah in drugih zlorabah, ter izdaja opozorila za upravitelje omrežij in širšo javnost o trenutnih grožnjah na elektronskih omrežjih. Deluje v okviru javnega zavoda Arnes.