Putin svetu: Če se vmešate, boste videli posledice, ki jih zgodovina ne pomni

Malo pred zoro, tik preden so se v mestih po Ukrajini začele eksplozije, je ruska državna televizija nepričakovano predvajala nagovor ruskega predsednika Vladimirja Putina. Dve samooklicani ljudski republiki, Donjeck in Lugansk, v odcepljeni ukrajinski regiji Donbas, ki jo je pred dvema dnevoma uradno priznal kot neodvisno, sta se po pomoč obrnili na Rusijo, je dejal ter sprožil posebno vojaško operacijo, katere namen je demilitarizirati Ukrajino. V nekaj minutah so ruske rakete začele meriti na tarče v Ukrajini. »Naša dejanja so samoobramba pred grožnjami,« je v posnetku dejal svojim sodržavljanom. Pravi tudi, da Moskva ne namerava okupirati Ukrajine.

Putin je opisal 'posebno vojaško operacijo', kot zaščita ljudi, ki živijo v Donbasu, za katere trdi, da so bili podvrženi 'genocidu', obtožbo, ki jo Ukrajina odločno zanika. »Nato podpira ukrajinske neonaciste ... naša dejanja so samoobramba pred grožnjami.«

Grožnja za ves svet

Kot je že večkrat doslej, je Putin povedal, da Rusija nima druge izbire, kot da se brani. »Kdor se poskuša vmešavati, predvsem pa tisti, ki ogrožajo našo državo, naše ljudi, bi morali vedeti, da bo odziv Rusije takojšen in bo pripeljal do takšnih posledic, ki jih v svoji zgodovini še niste doživeli. Pripravljeni smo na kakršen koli razvoj dogodkov. Sprejete so bile vse potrebne odločitve v zvezi s tem.«

Putin, ki je leta kritiziral zahod, ker je ta ignoriral njegove pritožbe glede širitve Nata proti ruskim mejam, se je končno jezno maščeval. »Upam,« je zaključil svoj kratki nagovor, »da ste me poslušali.«