Iryna Osypenko: Tresem se že ves dan

Danes ponoči je Rusija sprejela odločitev in vkorakala na ozemlje Ukrajine. Poročajo o eksplozijah, streljanju, več naj bi bilo tudi mrtvih (podrobno dogajanje v Ukrajini spremljajte na povezavi). Medtem EU in ZDA Rusiji zaradi uporabe sile grozijo z novimi sankcijami, mali ljudje pa v strahu spremljajo dogajanje. Med njimi je tudi Iryna Osypenko, ki je v Slovenijo prišla iz Ukrajine. »Tresem se že ves dan, ne morem delati, nenehno prihajajo novice iz Ukrajine. Pošiljajo mi fotografije in posnetke, ljudje sedijo doma in si ne upajo ničesar,« nam je povedala. V Ukrajini ima sorodnike in z njimi je nenehno na zvezi. Za zdaj so na varnem in vsi so dobro, nam je zaupala, a se boji, da utegnejo izklopiti internet.

Osypenkova je svoje mnenje o dogajanju med Ukrajino in Rusijo podala že včeraj (Ukrajinka Iryna Osypenko živi v Sloveniji, o potezah Rusije pa je povedala tole): »Sprli so dva naroda, ki sta bratska naroda. V vseh teh letih je bilo ustvarjeno umetno sovraštvo, podpihovanje z nacionalizmom. Ko gledam, kaj se dogaja, mi joče srce. Sem pol Rusinja in pol Ukrajinka in to kar se dogaja, je zame absurd in ena velika bolečina. Dva bratska naroda, ki sta bila vedno v dobrih odnosih, sedaj doživljata grozote.« Po njenem mnenju so k sprtju pripomogli drugi.

Po mnenju Osypenkove je najslabši scenarij, ki se obeta, svetovna vojna, najboljša možna rešitev pa vstop Ukrajine v EU, ne pa v Nato: »Kakšne načrti imajo v ozadju, pa mi mali ljudje ne vemo.« Izpostavlja še, da je bilo v zadnjih letih, ko smo se borili s covidom, toliko denarja na svetovni ravni vloženo v oboroževanje kot že dolgo ne: »To je zame ogromna rdeča zastavica. Če bi špekulirala, bi lahko rekla, da je to bilo v nekem smislu pričakovano. Najgroznejše pa je, da bodo nastradali nedolžni ljudje.«