Kaos na Novi Zelandiji: ljudje plavali iz svojih sob, da bi se rešili, nevihta uničuje otok (VIDEO)

Na Novi Zelandiji so zaradi močnega vetra in deževja po celotni državi razglasili izredne razmere. Tropska nevihta Gabrielle je močno prizadela energetsko ter cestno infrastrukturo v državi in mnoga mesta odrezala od sveta. Ukrep so razglasili šele tretjič v zgodovini države.

Gladina vode je toliko narasla, da je poplavilo ceste in mesta, uničenih je tudi nekaj mostov. Kot poroča BBC, so bili nekateri prisiljeni plavati iz poplavljenih hiš, da bi se rešili. Premier Chris Hipkins je dejal, da je bila katastrofa najhujši vremenski dogodek v tem stoletju. Brez elektrike je okoli 225.000 ljudi.

Pogrešani gasilec

FOTO: Stringer Via Reuters

V kraju Muriwai zahodno od Aucklanda je zaradi zemeljskega plazu izginil gasilec, drugi je v kritičnem stanju. Največ škode zaradi neurja je v obalnih mestih na severu in na vzhodni obali.

Marcelle Smith, ki z družino živi na pečini v zalivu Parua na vzhodni obali Severnega otoka, je za BBC povedala, da je v ponedeljek zvečer s svojima majhnima otrokoma pobegnila v notranjost države na višjo nadmorsko višino. Njen mož je ostal doma, da bi postavil zaščito za njihov dom.

»Trudimo se narediti vse, kar je v naši moči, da zaščitimo tisto, v kar smo vložili svoja življenja. Človek proti naravi v tem trenutku,« je povedala za BBC.

Po pisanju lokalnih medijev so ljudje plavali skozi okna svojih sob, da bi se rešili. Pristojni so jih obvestili, da bodo verjetno več tednov brez elektrike. Veliko ljudi je zbežalo na strehe, kjer čakajo na pomoč. Voda je uničila večje število dreves, ki so padla na cestišče, ter stebre javne razsvetljave.

Tropska nevihta je resna grožnja Novozelandcem

Novozelandski minister za izredne razmere Kieran McAnulty je poudaril, da je tropska nevihta »vremenski dogodek brez primere, ki močno vpliva na večji del Severnega otoka«. Prav tako je opozoril, da je tropska nevihta resna grožnja Novozelandcem.

Čeprav je nevihta, preden je dosegla sever države, oslabela, na svoji poti podira drevesa in električne drogove, poškodovala je tudi ceste, saj veter dosega hitrost do 140 kilometrov na uro. Veter s hitrostjo 110 kilometrov na uro pa je bil tako močan, da se je zaradi njega celo zibal pristaniški most v največjem novozelandskem mestu Auckland.

Vreme je povzročilo kaos v potniškem prometu, saj so odpovedali številne redne lete, odhode vlakov in avtobusov. Močno deževje in silovit veter pričakujejo tudi danes. Vremenska poročila so zelo zaskrbljujoča, je po poročanju AFP dejal McAnulty.