Kako si je avtor 30-sekundnega videoposnetka prislužil kar 10 let brezplačnega bivanja v hotelu na Jadranu

Letošnjo presenetljivo uspešno turistično sezono na Hrvaškem si bodo še posebej zapomnili gostje splitskega hotela Marvie Hotel & Health in Britanec Patrick Whelan, zmagovalec nagradne igre Reel Story of Croatia, ki je s svojim kreativnim Instagram reel videom osvojil neverjetnih 10 let bivanja za dve osebi v hotelu Marvie, in sicer vsako leto – v obdobju od 2022 do 2032 – tri brezplačne prenočitve z zajtrkom.

Čeprav ima Marvie naziv prvega zdravstvenega hotela, naj vas to ne zavede, saj je dokazal, da je lahko pobudnik na različnih področjih. Poleg zdravstvenih storitev, ki jih ponujajo v hotelu, med drugim fizioterapijo, estetsko medicino in dermatologijo, je Marvie Hotel & Health med prvimi na Hrvaškem kreiral zelo mikavno ponudbo, namenjeno digitalnim nomadom, v obliki dolgoročne namestitve in 50 % popusta vse leto, s tem pa odprl coworking prostor za svoje goste pa tudi vse spletne delavce v mestu ter omogočil plačilo storitev v kriptovalutah v sodelovanju s hrvaškim finteh startupom PayCekom.

Vrnimo se k nagradni igri »desetletja«. Vodstvo hotela se je pred začetkom poletja odločilo nagraditi svoje goste, hkrati pa promovirati destinacijo z izvirno nagradno igro, imenovano Reel Story of Croatia, v kateri so udeleženci imeli priložnost osvojiti glavno nagrado – 10 let bivanja v hotelu!

Vsi, ki so želeli sodelovati v nagradni igri, so morali izpolniti preprost pogoj, in sicer s pomočjo pametnih telefonov in v videoformatu reel na originalen in sproščen način ujeti lepote Dalmacije, trenutke sreče in zabave s poletnih počitnic na Hrvaškem ter posnetek deliti na svojem Instagram profilu. Kreativna ekipa hotela Marvie se je v množici odličnih reelsov odločila, da nagrado dodeli gostu iz Velike Britanije.

Hotelski gostje so nagradno igro sprejeli z odprtimi rokami, kratke videoposnetke, ki predstavljajo lepote hrvaške obale, užitke počitnikovanja, oglede zgodovinskih in kulturnih lepot ter narodnih parkov, pa so si uporabniki Instagrama z vsega sveta ogledali kar 120.000-krat.

Zadovoljstva z rezultati ni skrivala direktorica hotela Marvie Diana Rubić:

»Izjemno smo veseli, da so naši gostje prepoznali idejo in željo, da jim ustvarimo posebno poletje. Odzvali so se z odličnimi videoposnetki, ki izvirno prikazujejo lepote Splita, Dalmacije in Hrvaške, zaradi česar smo se znova zaljubili v našo prečudovito deželo. Še posebej nas veseli, da smo s to igro izpolnili osnovni cilj – promocijo celotne destinacije z organskimi videoposnetki, poslanimi v svet, ki so pregledani več kot 100.000-krat. Verjamemo, da smo s tem prispevali k promociji Hrvaške, in upamo, da je to šele začetek novega trenda, ki se mu lahko pridružijo vsi subjekti in institucije, ki se ukvarjajo s turizmom. Seveda bi se radi še enkrat zahvalili vsem našim gostom za sodelovanje in zmagovalcu Patricku Whelanu.«

Britanec je na svojem londonskem naslovu prejel tudi uradno potrditev nagrade, zmagovalni 30-sekundni reel, v katerem je delil svojo izkušnjo bivanja v Splitu in destinaciji, pa si lahko ogledate na spletni povezavi.

Čeprav to ni bil prvotni namen, so se pri Marvieju odločili, da bodo drugo nagrado dodelili gostji Aine Webster za njen reel, in to v obliki treh brezplačnih prenočitev v letu 2022.

Hotel, ki vsekakor izstopa

Digitalni nomadi, kriptovalute, zdravstvene storitve, neposredna bližina morja, vse to razlikuje ta moderni splitski hotel od številnih drugih v Splitu, Dalmaciji in na Hrvaškem, k čemur dodatno prispeva tudi uspešna nagradna igra desetletja – Reel Story of Croatia, s katero so uspešno promovirali destinacijo. Takšne pobude vsekakor premikajo meje in perspektive turistične promocije sploh ter v hotelsko ponudbo vnašajo živahnost in kanček svežine.

Split kot destinacija za kratke počitnice v mestu in wellness vikend ter vrhunska brezglutenska restavracija

Hotel Marvie lahko svojim gostom po vznemirljivem poletju ponudi tudi marsikaj drugega v hladnejših mesecih. Split je vedno navdihujoča destinacija za kratke počitnic v mestu in zato je ta splitski hotel s svojimi različnimi vsebinami, kot so velnes Renevie z notranjim bazenom, savnami in masažnimi sobami, coworking prostor, brezglutenska restavracija Da'Mar pod vodstvom znanega chefa Martina Grubiše, odlično izhodišče za zdrave počitnice v mestu pod Marjanom, kjer lahko z malo sreče in kreativnosti osvojite neverjetno nagrado.

Naročnik oglasne vsebine je Marvie Hotel & Health