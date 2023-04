Kako danes živi ženska, ki jo je oče 24 let držal zaprto v kleti: rodila mu je sedem otrok

Ko na dan prihajajo bizarni primeri, ki pričajo o mučenju, ki so ga preživeli določeni otroci, si ne moremo pomagati, da se ne vprašamo, kdo je za to odgovoren. Smo kot družba propadli? Ali je v nas še kanček empatije? Zakaj si zatiskamo oči, ko vidimo, da nekdo trpi? To so le nekatera vprašanja, ki se porajajo, ko v javnost pride primer, ki pretrese ves planet.

Tak je bil tudi primer Josefa Fritzla, ki je svojo hčer Elisabeth 24 let držal zaprto v kleti. Kar se je tam dogajalo, je šokiralo tudi tiste, ki jim tovrstni primeri niso tuji. Svojo hčer je posiljeval vsako noč, rodila mu je sedem otrok.

​

Fritzl je ženo prepričal, da je hči zbežala od doma

28. avgusta 1984 je oče hčerko poklical v klet s pretvezo, da potrebuje pomoč pri postavljanju novih vrat. Medtem ko mu je pomagala držati vrata, jo je omamil in jo vrgel v klet. Naslednjih 24 let je bila notranjost kleti edina stvar, ki jo je Elisabeth videla.

Po nekaterih trditvah naj bi bila posiljena več kot 3000-krat. Očetu je rodila sedem otrok. Eden je umrl kmalu po rojstvu (Fritzl ga je sam upepelil), dva sta ostala v kleti, tri pa je odpeljal v zgornje nadstropje, k ženi in Elisabethini mami Rosemarie. Josef je namreč Rosemarie prepričal, da je deklica pobegnila od doma in se pridružila sekti, otroke pa je pustil na pragu domače hiše, ker ni mogla skrbeti zanje.

26. aprila 2008 je Elizabeth uspelo pobegniti iz kleti. Takrat je bila stara 42 let. Izkoristila je bolezen svojega otroka in Josef je privolil v zdravniško pomoč. Kmalu zatem so ga aretirali, Elisabeth pa je bila pripravljena razkriti podrobnosti zlorabe le v primeru, da ji obljubijo, da nikoli več ne bo videla svojega očeta-

Kje je Elisabeth danes in kaj se je zgodilo z otroki?

Po sojenju je Elisabeth dobila novo identiteto, ki ni bila nikoli razkrita. Zdaj živi s svojimi šestimi otroki v neimenovani avstrijski vasici. Članek iz marca 2010 v The Independentu navaja, da so Elisabeth in njeni otroci izjemno dobro okrevali glede na travmatične izkušnje, ki so jih preživljali tako dolgo. Po besedah Josefove svakinje Christine Elisabeth uživa v nakupovanju, pogostem prhanju in vožnji. Vozniški izpit je opravila brez težav. Poročalo se je, da njeno razmerje s Thomasom Wagnerjem, enim od njenih telesnih stražarjev (ki je 23 let mlajši od Elisabeth), še traja. Vsi Elisabethini otroci so med seboj razvili normalne družinske odnose. Otroci uživajo na prostem, igrajo videoigre in preživljajo čas z mamo in babico. Kljub napetemu odnosu sta se Elisabeth in njena mati Rosemarie začeli pogosteje obiskovati in Elisabeth naj bi materi oprostila, ker je verjela očetovi zgodbi.