Avstrija na nogah: bodo pošast, ki je 24 let mučila svojo hčer, izpustili iz zapora?

86-letni Josef Fritzl je svojo hčer Elisabeth imel zaprto v zvočno izolirani ječi pod družinsko hišo v Amstettnu v Avstriji, jo posilil več kot 3000-krat, med letoma 1984 in 2008 mu je rodila sedem otrok. Njeno trpljenje se je končalo aprila 2008, ko so njuno bolno hčer, najstnico Kerstin, morali odpeljati v bolnišnico. Fritzla so zaprli 19. marca 2009, ga obsodili na dosmrtno ječo in poslali v zavod za duševno motene zločince. Kot piše Daily Mail, pa bi lahko že v 2024 ugodili njegovi prošnji za predčasno izpustitev, če bo ugotovljeno, da ni več nevaren. Če ga bodo izpustili iz zapora, bo v zaporu preživel skoraj 10 let manj, kot pa je v njegovem ujetništvu preživela Elisabeth.

Pristojna sodnica deželnega sodišča v Kremsu je v začetku letošnjega leta odredila, da se s 1. decembrom odvzame ukrep pripora v zavodu za duševno prizadete zločince. To pomeni, da je bil Fritzl premeščen v zaporniški blok. Državno tožilstvo se je na odločitev takoj pritožilo. Zdaj je zadevo prevzelo višje deželno sodišče in imenovalo izvedenca za ugotavljanje Fritzlovega psihiatričnega in nevrološkega stanja po več kot 10 letih zapora, ki ga je večino časa preživel ločen od drugih zapornikov. Če strokovnjak odkrije kakršne koli nepravilnosti, bo moral Fritzl ostati v zaporniškem sistemu in ne bo imel pravice zahtevati predčasne izpustitve, če pa oceni, da je 86-letnik priseben, potem bi lahko na svobodo zakorakal že leta 2024.

Podpredsednik deželnega sodišča v Kremsu Ferdinand Schuster je povedal, da se izvedensko mnenje pričakuje do konca januarja, čeprav so možnosti, da bi bil Fritzl razglašen za duševno zdravega in da bi mu sodniki podelili svobodo, zelo majhne.