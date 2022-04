Kaj se dogaja s Putinom: zadnji posnetek vzbuja skrb (VIDEO)

Že od samega začetka ruske invazije na Ukrajino se govori o slabem zdravju Vladimirja Putina, nekateri celo namigujejo, da se sploh ne pojavlja v javnosti, ampak naj bi šlo za hologram. Po zadnjih posnetkih iz Kremlja so se znova pojavile zgodbe o njegovih domnevnih zdravstvenih težavah. Putina so posneli med pogovorom z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem, razpravljata pa o končni 'osvoboditvi' Mariupola.

Bodite pozorni na njegovo desno roko

Dodatna vprašanja o zdravstvenem stanju ruskega predsednika je sprožila njegova drža na stolu. Sedel je ves zgrbljen, z desno roko pa je ves čas držal rob mize. Anders Åslund, švedski ekonomist in nekdanji ekonomski svetovalec vladam v Kirgizistanu, Rusiji in Ukrajini, meni, da posnetki srečanja kažejo, da sta oba Rusa 'depresivna in na videz slabega zdravja'. »Šojgu mora prebrati svoje komentarje Putinu in je nejasen, kar nakazuje, da so govorice o njegovem srčnem napadu najverjetneje resnične. Slabo sedi. Slabo se drži.«

Špekulacije o Putinovem zdravju se širijo, nekateri pravijo, da sta njegov obraz in vrat izjemno otekla, zato se domneva, da je morda na zdravljenju s steroidi, onkologi pa naj bi ga obiskali vsaj 35-krat.