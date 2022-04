Putin na robu solz: poslovil se je s šopkom rož (VIDEO)

Ruska duma je v sredo objavila, da je po dolgi bolezni v starosti 75 let umrl skrajno desni populist Vladimir Žirinovski, znan po protizahodni drži in provokacijah, ki so mu več kot tri desetletja zagotavljale pozornost v javnosti. Pogreb voditelja Liberalno demokratske stranke Rusije je potekal v petek v katedrali Kristusa Odrešenika v Moskvi, poročajo RIA Novosti. Od Žirinovskega se je s šopkom rož poslovil tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je bil, kot je razvidno s posnetka, na robu solz.

Žirinovski bo na ruski politični sceni ostal v spominu kot ultranacionalistični politik, ki so ga mnogi označili za steber političnega sistema Kremlja, in kot nasprotnik Putina na predsedniških volitvah v Rusiji, proti kateremu je kandidiral kar šestkrat. Kot piše Delo, se je kariera Kazahstanca vzpela leta 1991, ko je na predsedniških volitvah, na katerih je zmagal Boris Jelcin, zasedel presenetljivo tretje mesto. Dve leti pozneje je bila njegova stranka na parlamentarnih volitvah druga, član dume pa je bil tudi v času smrti.