Je vstal od mrtvih? Umrl za korono, po dveh letih se je prikazal na domačem pragu

Kamlesh Patidar (35) iz Indije, ki so ga razglasili za mrtvega in ga bojda tudi pokopali, se je po dveh letih prikazal na pragu domače hiše. Po navedbah družinskega člana naj bi bil hospitaliziran leta 2021, med drugim valom pandemije koronavirusa, kasneje pa naj bi zaradi covida-19 tudi umrl, poroča The Hindustan Times. Bolnišnica je truplo predala družinskim članom, nato pa sta potekala bdenje in pogreb.

Vendar pa je njegova družina v soboto doživela popolni šok, ko je Kamlesh okoli šestih zjutraj potrkal na vrata. »Vrnil se je domov, a ni razkril, kje je bil ves ta čas,« je povedal njegov bratranec Mukesh Patidar. Oblasti okrožja Dhar v zvezni državi Madja Pradeš so že sprožile preiskavo.