Je lahko še bolj noro, srbski časopis deli nože v podporo boju proti nasilju: Tam so zašli pomotoma

Srbska časopisna hiša je že pred tem napovedala, da bodo 9. maja ob časopisu bralcem podelili darilo presenečenja, žlico za riž, krtačo za pse, pepelnik, odpirač za steklenice ... A eno od daril je bil rdeč nož.

Po družbenih omrežjih se je hitro razširila fotografija. Nekateri državljani so bili zgroženi, da je tisk v dneh po dveh pobojih brez primere bralcem delil nože, četudi kuhinjske.

To je bilo pripravljeno prej

Časopisna hiša je sicer priznala, da so nože delili, pravijo pa, da se je med več deset tisoč darili po naključju znašlo 50 kuhinjskih nožev in da je šlo za pomoto. »«

»Splošno znano je, da bralce obdarujemo z različnimi darili, občasno tudi z darili presenečenja. Vsak, ki je kupil naš časopis, je prejel enega od 26 različnih daril, večinoma kuhinjskih pripomočkov. Akcijo smo pripravili pred prvomajskimi prazniki, v tej mešanici pa je bila tudi manjša količina kuhinjskih nožev. Zadnje, kar si želimo, je vznemirjanje državljanov v tem težkem času,« so sporočili.

Srbija pretresena

Srbijo sta v dveh dneh pretresla dva masakra brez primere, v osnovni šoli Vladislav Pribnikar na Vračarju, kjer je 13-letnik z očetovimi pištolami pobil sedem deklic, enega fanta in varnostnika, nato pa v Mladenovcu še okoli štirideset kilometrov iz Beograda, ko je 20-letni U.B. je začel svoj krvavi pohod, v katerem je ubil osem ljudi. Najprej naj bi se z nekom sporekel pred trgovino, odšel do svojega avtomobila po avtomatsko puško in streljal. Kasneje se je vozil od vasi do vasi in naključno ubijal, dokler ga policija ni našla, poroča 24sata.hr.

