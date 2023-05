Odvetnik razkril, kakšno kazen bo dobil množični morilec Uroš

Uroš Blažić, ki je pri Mladenovcu ubil osem in ranil 14 ljudi, je na zaslišanju dejanja priznal in tožilcem povedal, da žrtev ni poznal in da je »želel ustrahovati domačine«.

Srbski odvetnik Veljko Delibašić je za televizijo K1 komentiral, kakšna kazen bi lahko doletela množičnega morilca. Pravi, da ne more dobiti dosmrtne ječe.

»Ta kazen se lahko izreče samo tistim osebam, ki so bile v času storitve kaznivega dejanja stare 21 let. Glede na to, da Uroš v času storitve kaznivega dejanja težkega umora ni bil star 21 let, ne bo izrečena najstrožja kazen. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen najmanj desetih in največ 20 let zapora,« je dejal odvetnik.

V osnovni šoli v Beogradu je 13-letnik v sredo ubil devet ljudi, osem učencev in varnostnika, šest učencev in učiteljica je bilo ranjenih. Manj kot 36 ur kasneje pa je 21-letnik v vaseh Malo Orašje in Dubona do smrti ustrelil osem ljudi, 14 je bilo ranjenih.

»Če je res storil, kar se mu pripisuje, in če se to ugotovi, potem je 20 let najvišja kazen. Pravica vseh obsojencev pa je, da po dveh tretjinah prestane kazni vložijo prošnjo za predčasni izpust iz zapora, a to ne pomeni, da ji bo sodišče ugodilo,« je zaključil.

Vučić kritičen do protestov proti nasilju v Srbiji

V Srbiji tudi po koncu uradnega žalovanja ljudje še vedno prihajajo na kraje zločinov ter tja prinašajo cvetje in sveče.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je obsodil proteste proti nasilju, ki so v Beogradu potekali po nedavnih strelskih napadih. Opoziciji je očital, da izkorišča tragedijo sebi v prid, ne nasprotuje pa niti temu, da bi priljubljenost svoje stranke preveril na predčasnih volitvah. Na protestu so srbskim oblastem sporočili, da bo »vsa Srbija obstala«, če do petka ne bodo izpolnile njihovih zahtev, namenjenih ustavitvi nasilja na javnih mestih.