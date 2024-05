Visoka cena uspeha skupine ABBA: ko se konča slava in začne groza

V duhu Evrovizije, ki poteka v švedskem Malmöju na plano prihajajo spomini na skupino ABBA iz dežele, kjer je letos postavljen veliki oder.

Ta je pred pol stoletja na tem tekmovanju v angleškem Brightonu zmagala s pesmijo Waterloo. Člani skupine Bjorn Ulvaeus, Agnetha Faltskog, Benny Andersson in Anni- Frid (Frida) Lyngstad so del življenja preživeli kot zakonski pari in se na koncu razšli. Tako zasebno kot poslovno.

Čeprav je bila zasedba aktivna le deset let, je s hiti, kot so Money, Money, Money, Fernando, Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, The Winner Takes It All, Voulez-Vous, Super Trouper, Take A Chance On Me in Mamma Mia v popularni glasbi pustila neizbrisen pečat, prodala je več kot 380 milijonov plošč, zaslužila več kot milijardo dolarjev in navdihnila dva izjemno uspešna filmska muzikala, piše Gloria.hr.

V Stockholmu ima od leta 2013 svoj muzej, ki ga letno obišče nekaj sto tisoč ljudi, pred 12. leti so člani skupine v muzeju Madame Tussauds v Londonu dobili voščene lutke.

Zasedbo je sprva navdahnil tedaj prevladujoči glam rock, ki se je razširil iz Velike Britanije, kasneje se je obrnila k disko slogu in oblikovala lasten, prepoznaven stil, ki je očaral oboževalce po vsem svetu.

Mnogi so pričakovali, da se bodo člani nekdanje skupine letos pojavili na odru v Malmöju in tako obeležili 50. obletnico velikega uspeha, a oni so to možnost zavrnili.

Oboževalci so tako namesto tega deležni razstave, kjer si lahko ogledajo njihove kostume, glasbila, holograme, fotografije in posnetke s koncertnih nastopov.

Od začetkov do slave

Danes si je morda težko predstavljati, da je bila ABBA sprva neprepoznavna zunaj meja Skandinavije in da v prvih letih nastanka ni nič kazalo, da bo postala svetovni fenomen.

Skupino so ustanovili Bjorn Ulvaeus (78), Benny Andersson (77), Agnetha Faltskog (74) in Frida Lyngstad (78). Vsi štirje so imeli pred združitvijo glasbene kariere.

Benny je bil v začetku šestdesetih pevec rock skupine Hep Stars, ki je preigravala angleške in ameriške hite ter bila znana pod vzdevkom švedski Beatlesi.

Bjorn je nastopal s skupino Hootenanny Singers.

Frida, edina iz skupine, ki ni Švedinja (mama je bila Norvežanka in oče nemški vojak, ki je bil med drugo svetovno vojno na Norveškem, mama je po drugi svetovni vojni prebežala na Švedsko), je bila jazz in kabaretna pevka.

Agnetha je prepevala s plesnimi zasedbami in snemala plošče z lastnimi skladbami, ki so se umeščale visoko na glasbenih lestvicah in je bila pred pridružitvijo skupini ena najbolj priljubljenih švedskih pevk.

Konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih so se srečevali na koncertih in festivalih. Benny in Frida sta oba leta 1969 sodelovala na tekmovanju Melodifestivalen, kjer so izbirali švedskega predstavnika za pesem Evrovizije.

Tam sta se spoznala, on je nato produciral nekatere njene albume, poslovno sodelovanje se je razvilo v ljubezen in leta 1970 sta začela razmerje. Ona se je ločila od Ragnara Fredrikssona, glasbenika in potujočega trgovca, s katerim je imela dva otroka.

Benny in Bjorn sta se sicer poznala že prej. Njuni poti sta se prekrižali v sredini šestdesetih in sta od leta 1966, ko sta bila oba še v drugih skupinah, skupaj pisala pesmi.

Malo za Hep Stars, malo za Hootenanny Singerse in malo za druge zasedbe. Nekje v tem obdobju je Bjorn srečal in se spoprijateljil z Agnetho, s katero sta hitro postala par. Ko sta začela z Bennyjem snemati prvi album, se jima je pridružila v studiu, tako kot Bennyjevo dekle Frida.

Prvi nastop

Para sta se pogosto družila, ne samo v diskografskih studiih, temveč tudi zasebno, leta 1970 so odšli na skupne počitnice na Ciper. Nekega večera so se zabavali na plaži in začeli peti.

Mimoidoči so jih slišali, med drugim vojaki mirovnih sil Združenih narodov, ki so tedaj varovali mejo med grškim in turškim delom otoka in Agnetha, Frida, Benny ter Bjorn so na prigovarjanje zanje priredili improviziran koncert.

To je bilo prvič, da so nastopili kot skupina, ki je kasneje osvajala svetovne odre.

Po vrnitvi na Švedsko so nadaljevali s svojimi karierami in občasno nastopali skupaj. Sprva kot Bjorn & Benny, nato kot kot Bjorn & Benny, Agnetha & Anni-Frid, včasih Bjorn & Benny with Svenska Flicka (švedsko dekle).

Objavili so nekaj uspešnih singlov in leta 1973 prvič sodelovali na predizboru za pesem Evrovizije, a niso uspeli. Drugače je bilo naslednje leto, ko so rojake prepričali s pesmijo Waterloo.

Do tedaj so že spremenili ime in postali ABBA, saj je imel njihov producent Stig Anderson dovolj naštevanja imen. Predlagal je ime iz njihovih začetnic in skupini je bila ideja všeč.

Ime sicer na Švedskem ni bilo neznano, tako se je namreč imenovalo znano podjetje za proizvodnjo konzervirane hrane.

Preden so uradno spremenili naziv, so zato morali za dovoljenje prositi vodilne podjetja, ki pa niso imeli nič proti, vendar pod pogojem, da jih člani skupine s svojimi dejanji ne bi spravljali v zadrego.

Z novim imenom in po zmagi na Evroviziji je skupina osvajala občinstvo. Sprva v Evropi in nato povsod po svetu.

Naslednjih nekaj let so nastopali na koncertih, njihovi hiti so osvajali vrhove glasbenih lestvic od Rusije do Mehike, zato so snemali in prepevali tudi v španskem jeziku, da bi se še bolj približali latinskoameriškemu tržišču.

Imeli so svoj studio Polar v Stockholmu, kjer so snemali tudi Led Zeppelini in druge svetovno znane zasedbe.

Kje se konča slava in začne groza ...

Ob turnejah, televizijskih nastopih, gostovanjih, stalnih vajah, intervjujih in vsem ostalem, je slava postajala vse težje breme, pritisk je vplival tudi na odnose znotraj skupine.

»Ko sem kasneje gledala stare fotografije z naših koncertov, se včasih sploh nisem mogla spomniti, kje smo bili in kdaj smo nastopali.

Imeli smo neusmiljen tempo, nikoli nismo zavrnili nobenega povabila, čeprav smo bili izčrpani ali je kdo od nas zbolel. Če je lahko stal, se je pojavil na odru.

Poleg tega se nikjer nismo mogli pojaviti, da ne bi nase pritegnili pozornosti.

V bistvu nismo mogli normalno živeti. Sem bolj vase zaprta oseba, a tudi drugim ni bilo lahko pod takšnim pritiskom. Včasih je res težko določiti, kje se konča slava in kje se začne groza,« je to obdobje kasneje opisala Agnetha.

Ob njej in Bjornom, ki sta bila poročena od leta 1971, sta se po dolgih letih zveze leta 1978 poročila tudi Benny in Frida, so pa do 1980 nesoglasja med zakonci postajale vse večje.

Agnetha in Bjorn sta se ločila 1980, Benny in Frida sta vztrajala še eno leto, po ločitvah je skupina postala zasedba bivših zakoncev, a je bilo za vse težko.

Konci in novi začetki

Do leta 1982 je postalo vsem jasno, da vse skupaj nima več smisla, zaključili so obveznosti po pogodbah in se na koncu razšli.

Bjorn in Benny sta sodelovala še naprej, večinoma pisala glasbo za muzikale, za dva sta priredila stare hite skupine.

Frida in Agnetha sta nadaljevali tam, kjer sta končali pred kariero s skupino in začeli znova objavljati svoje pesmi.

Občasno so se še srečevali, vendar nikomur ni bilo v interesu, da bi sodelovali dlje, čeprav so dobivali bajne ponudbe za skupne nastope.

Ti se je vendarle odvijajo, vendar ne s pevci v živo, temveč s hologrami, imenovanimi abbatarji.

Večinoma pa so po slovesu živeli svoja življenja, nekoliko upočasnili tempo, nekateri so se ponovno poročili, se nekateri kasneje tudi ločili in ni bilo vse idilično.

Bjorn ne spomni več, kako uspešna je bila kariera njegove skupine in da je zmagala na Evroviziji. Od 72. leta namreč trpi za hudo demenco.

Frida ni bila obremenjena le s slavo, temveč tudi s travmami iz otroštva, ki jih je pustilo dejstvo, da je bila hči nemškega vojaka, a je to premagala in skušala živeti kar najbolj normalno življenje.

Leta 1992 se je poročila z nemškim princem Ruzzom Reussom von Plauenom, poročena sta bila do njegove smrti leta 1999.

Agnetha se je umaknila na posest na otoku Ekerö, oddaljenem uro vožnje iz Stockholma. Na njem ima konje, pse, kokoši in uživa v samoti. Kadar se ji zljubi družbe, obišče hčerko Lindo iz zakona z Bjornom ki živi na istem otoku.

Od nekdaj sramežljiva in vase zaprta Agnetha se boji letenja in je tudi za časa največje slave po Evropi potovala z avtobusom ali avtomobilom, turneje preko oceana so bile zanjo pravo mučenje.

Kljub slavi v zasebnem življenju ni imela sreče. Težko je prebolela dejstvo, da jo je Bjorn prevaral s prijateljico, čemur je sledila ločitev, zaradi katere je obiskovala terapije, se leta 1990 poročila s kirurgom Tomasom Sonnenfeldom, a je zakon trajal le tri leta, leta 1994 se ji je ubila mama, leto kasneje je umrl še njen oče.

Malo utehe je vendarle našla v glasbi, po razpadu skupine je objavila nekaj solo albumov, a so bili razmahi med njimi vse daljši:

I Stand Alone je izšel leta 1987, My Coloring Book leta 2004, naslednjega z naslovom A čez 17 let, deset let kasneje nove verzije z njega A+ in pravi, da je ta zadnji.

Kar zadeva financ ji ni treba skrbeti, njeno premoženje je ocenjeno na od 180 do 280 milijonovevrov, približno toliko imajo ostali člani skupine.

Ta ocena ni dokončna, saj še vedno dobivajo prilive iz naslova avtorskih pravic, predvajanja in novih izdaj njihovih hitov ter tudi iz naslova dveh muzikov: Mamma Mia! iz leta 2008 in Mamma Mia: Here We Go Again iz 2018.