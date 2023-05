Nove podrobnosti pokola 13-letnika: Rekel je, da mi bo v sredo dal rojstnodnevno darilo. Takrat je streljal

Učenec beograjske šole Vladislav Ribnikar, kjer se je minulo sredo zgodil strelski pohod učenca Koste Kecmanovića, pravi, da je bil eden redkih prijateljev 13-letnika, ki je v srbski šoli ubil devet ljudi. Učenec je bil prisoten na rojstnodnevni zabavi 1. maja, ko je Kosta slavljencu rekel, da mu bo v sredo v šolo prinesel darilo. To je bil tudi dan, ko je naredil masaker.

Učenec je povedal, kako je bilo na dan napada

»Bilo je konec prve ure, okoli 8.35. Slišali smo strele, a smo najprej mislili, da so se prevrnile mize, saj je bilo močnejše od petard. Vse se je zgodilo hitro. Kaj se dogaja, smo se zavedali šele, ko je vstopil eden od naših učiteljev v učilnico in kričal: »Streljajo, beži, beži!!! Rešila nas je učiteljica«.

»Ko sem odhajal, sem pogledal skozi okno in na dvorišču zagledal Kosto. Takrat se nisem zavedal, da je morilec, to sem izvedel pozneje,« je za Blic povedal učenec«.

O ustrahovanju

Pravi, da sta bila dolgo prijatelja. »Prijatelja sva že dolgo. Videvala sva se tudi izven šole. Ure in ure sva preživljala ob igranju videoiger, predvsem Fortnite, a tudi nogomet sva igrala v Tašmajdanskem parku,« je povedal.

Pravi, da je bil Kosta »miren, vljuden in nekoliko introvertiran«.

»Je fant, ki svoje stvari drži zase. Tudi ko ga pripraviš, da igra nogomet, se drži stran. Ima zelo malo prijateljev in drugi ga ustrahujejo. Pravijo mu 'piflar', ker je odličen učenec in je prejemal najvišje ocene,« pojasnjuje učenec

Zanikal je zgodbo, da naj bi bila razlog za poboj slaba ocena v šoli. »Nikoli ne dobi slabih ocen. Nekoč pa smo bili v parku in so ga drugi obkrožili in vzklikali 'piflar', 'nesrečnik'. Dali so mu tudi druge vzdevke. Kolikor vem, ga nikoli niso tepli,« pravi..

Dodaja, da je Kosta pred kratkim prosil za zamenjavo razreda, da bi se izognil ustrahovanju, vendar so se incidenti nadaljevali. »Na strelišče ga je peljal oče,« pravi.

​

Učenec še navaja, da je Kosta dva dni pred pobojem streljal tudi na prijatelja, ki je pred dnevi praznoval, a mu Kosta ni prinesel darila. »Pozneje mu je rekel, da bo darilo dobil v sredo v šoli,« se spominja. Temu fantu, pravi učenec, se je vseeno uspelo rešiti tako, da je skočil čez okno.