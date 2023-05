To je Uroš B., ki je v Mladenovcu ubil osem ljudi: »Bil je nekoliko čuden fant«

Pisali smo, da je Srbija spet v šoku, potem ko je sinoči 21-letni Uroš B. streljal z avtomatskim orožjem. Napadalca so po osmih urah bega in obsežne iskalne akcije le prijeli.

Po neuradnih podatkih se je spopad z morilcem začel na šolskem dvorišču v kraju Dubona. Fant se je sprl z več osebami, nato pa je odšel domov in se vrnil z avtomatsko puško ter streljal.

Domačin je povedal, kaj se je zgodilo

Napadalec, ki je sinoči streljal v več vaseh pri Mladenovcu, naj bi se zapletel v konflikt z otroki in zato streljal, je za portal Nova.rs povedala priča iz Dubone.

»Streljati je začel v Duboni, nato je obiskal še dve vasi. Policist, ki ga je poskušal ustaviti in sem z njim pogovoriti, je obležal mrtev,« je povedal domačin.

Bil je priden fant, a je veljal za »problematičnega«

Domačini Dubone pravijo, da je bil napadalčev oče polkovnik in da je bil »priden fant«. »Ni bil problematičen, vedno se je zdel miren in priden otrok. Njegov oče je prišel sem za veliko noč in kupil prašiča,« je za Kurir povedal domačin. Njegov oče naj bi delal v Beogradu, na visokem položaju v vojski. Bil naj bi oficir, njegov sin pa naj bi se na ta način tudi uril v streljanju.

A ni bil le »priden fant«, kot poročajo domačini. »Masakra ni najavil. Živel je sam, ker je bil nenehno v sporu s starši. Bil je nekoliko čuden, a nikoli ne bi pomislila na to, da bi lahko storil kaj takega,« je povedala domačinka. Dodajajo, da se v vasi ni z nikomer družil in da niti ni hodil v šolo v Duboni.

Srbski mediji poročajo, da sicer nikoli ni bil kazensko ovaden, a so ga v preteklosti na policiji že obravnavali zaradi nasilništva in je veljal za »problematičnega človeka«.