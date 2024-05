AstraZeneca umika cepivo proti covidu-19

AstraZeneca je začela svetovni umik svojega cepiva proti Covidu-19 zaradi »presežka razpoložljivih posodobljenih cepiv«, ki ciljajo na nove različice virusa.

Obvestilo sledi marčevskemu umiku dovoljenja za promet v Evropski uniji, to je dovoljenje za trženje zdravila v državah članicah, kar je podjetje storilo prostovoljno.

Evropska agencija za zdravila je 7. maja izdala obvestilo, da cepivo ni več dovoljeno za uporabo, poroča The Guardian.

V izjavi je AstraZeneca dejala, da je bila odločitev sprejeta, ker je zdaj na voljo več novih cepiv, ki so prilagojena za nove različice Covida-19. To je povzročilo upad povpraševanja po cepivu AstraZeneca, ki se ne proizvaja in ne dobavlja več.

»Po neodvisnih ocenah je bilo samo v prvem letu uporabe rešenih več kot 6,5 milijona življenj in po vsem svetu je bilo dobavljenih več kot 3 milijarde odmerkov,« je zapisano v izjavi.

»Naša prizadevanja so priznale vlade po vsem svetu in na splošno veljajo za ključno komponento končanja svetovne pandemije. Zdaj bomo sodelovali z regulatorji in svojimi partnerji, da se uskladimo na jasni poti naprej, da zaključimo to poglavje.«

Pred tem so spremenili ime

Druge države so že prenehale dobavljati cepivo. V Avstraliji ni bilo na voljo za uporabo od marca 2023, čeprav je bila njegova uporaba že od junija 2021 opuščena zaradi široke razpoložljivosti novejših cepiv.

AstraZeneca je leta 2021 spremenila ime svojega cepiva proti covidu v Vaxzevria. Cepivo je bilo odobreno za uporabo pri osebah, starih 18 let in več, dano v obliki dveh injekcij, običajno v mišico nadlakti, v razmiku približno treh mesecev. Nekatere države so ga uporabljale tudi kot poživitveni odmerek.

FILE PHOTO: A healthcare worker prepares a dose of the AstraZeneca coronavirus disease (COVID-19) vaccine at a kindergarten in Jakarta, Indonesia, June 10, 2021. REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana/File Photo FOTO: Ajeng Dinar Ulfiana Reuters

Vaxzevria je sestavljen iz drugega virusa iz družine adenovirusov, spremenjenega tako, da vsebuje gen za izdelavo beljakovine iz SARS-CoV-2, virusa, ki povzroča Covid-19. Cepivo samega virusa ne vsebuje in ga ne more povzročiti.

Čeprav je bilo ugotovljeno, da je cepivo na splošno varno in učinkovito, je predstavljalo tveganje za redek, a resen stranski učinek, znan kot tromboza s trombocitopenijo ali TTS. Redki sindrom se je pojavil pri približno dveh do treh ljudeh na 100.000, ki so bili cepljeni s cepivom Vaxzevria.

»Rešilo je milijone življenj.«

Profesorica Catherine Bennett s katedre za epidemiologijo na univerzi Deakin v Avstraliji je dejala, da je imelo cepivo ključno vlogo v svetovnem boju proti virusu, zlasti v prvih dneh pandemije, ko je bilo na voljo omejeno število cepiv.

»Rešilo je milijone življenj in tega ne smemo pozabiti,« je povedala. »To je bil res pomemben del začetnega globalnega odziva. Vendar pa je ciljal na začetne različice virusa. Zdaj imamo na voljo izdelke, ki preganjajo nove različice.«

»Prišlo je tudi do sprememb v izračunu tveganja, saj je populacija veliko bolj zaščitena in čeprav Covid seveda še vedno povzroča smrti, smo na splošno manj ranljivi za to bolezen.«

Najnovejši nasvet glede cepiva proti covidu-19, ki ga je aprila izdala Svetovna zdravstvena organizacija, pravi, da morajo biti formulacije cepiv proti covidu-19 usmerjene na linijo JN.1 virusa, ki izpodriva obstoječe različice linij XBB.