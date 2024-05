Astrologinja Lenka: Vpliv nove lune bo trajal dva tedna

Še pred zoro sta se Luna in Sonce objela ob 05:22 minuti na 18. stopinji Bika. In kaj drugega nam Bik lahko ponudi, kot to, da ali ustvarimo še več vsega ali pa se počasi znebimo vsega. Cela družba planetov je tukaj, od Lune, Sonca, Venere, Jupitra in Urana. Vsak bi si uredil življenje drugače in živel po svoje.

Konjunkcija z dispozitorko Venero ji nalaga potrebo po načrtovanju in ustvarjanju boljšega materialnega in finančnega položaja.

Uran je prav tako v konjunkciji z mlado Luno in tukaj ima gorečo željo, da se odreši vsega, kar ga omejuje in mu ne omogoča napredka. Odpira si nove poglede in poti, a tukaj je pomembno, da se ne navežemo zgolj na materialne dobrine.

Potem pa je tu še Jupiter, ki hrepeni po še več denarja, da bi lahko cela družina uživala izpolnjevanju svojih želja.

Mlada Luna je v lepem aspektu s Saturnom v Ribah. S tem daje varnost in trajnost, še posebej v poslu, kar prinaša uspeh.

Nova luna bo imela močan vpiv približno dva tedna, zato je to pravi čas za načrtovanje - nakup nepremičnine, oblačil, potovanje ...

Danes je sreda, Merkurjev dan, in obtičal je s Chironom. Razmišlja o tem, kdo je koga prizadel s svojimi besedami in zakaj so ga določene besede prizadele. Je nelagodje povzročil pod vplivom Ovna? Zdaj je čas, da se slabih spominov na posamezne dogodke znebimo.