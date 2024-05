Iz UKC Ljubljana sporočili, da je umrl priznani zdravnik

Iz UKC Ljubljana so sporočili, da je umrl nagrajeni zdravnik, brez katerega bi bilo stanje na pediatričnem področju danes precej drugačno.

»Poslovil se je prof. dr. Ciril Kržišnik (1944–2024), specialist pediater, ki je dolga leta vodil Pediatrično kliniko, se vztrajno boril za gradnjo nove in po več desetletjih dosegel, da so najhuje bolni otroci iz vse Slovenije dobili sodobno kliniko,« so zapisali na Twitterju.

»Za vse je bil izjemno skrben zdravnik, ki je vedno prijazno pristopal tako do staršev kot do otrok, mladih zdravnikov in kolegov ... Čas za pogovor si je vzel za vsakogar, za mladega zdravnika, za medicinsko sestro, starša, otroka ali mladostnika.«

Za svoj izjemni prispevek je prejel številne nagrade in priznanja, leta 2015 mu je takratni predsednik države Borut Pahor podelil medaljo za zasluge za afirmacijo slovenske pediatrične endokrinologije in za aktivnosti v dobrobit otrok, kamor je sodila tudi novogradnja PeK.