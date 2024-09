Francozu sodijo zaradi omamljanja in posiljevanja žene, poleg njega jo je posililo še 72 drugih neznancev

V Franciji ta teden odmeva sojenje 51 moškim, med katerimi je glavni obtoženec mož sedaj 71-letne Gisele Pelicot, ki jo je desetletje omamljal, nato pa posiljeval sam in neznani moški, ki jih je našel preko spleta. Pelicot je na sodišču povedala, da ji je policija z razkritjem teh zločinov rešila življenje.

Za dejanja svojega moža in drugih moških, starih od 26 do 74 let, je namreč izvedela šele novembra leta 2020, ko ji je policija pokazala fotografije, ki jih je našla na računalniku njenega moža. Računalnik so pregledali, potem ko so ga ujeli pri fotografiranju pod krili deklet v veleblagovnici.

Na njem so našli fotografije in posnetke, ki so razkrili posilstva med julijem 2011 in oktobrom 2020. Pelicot je njen sedaj 71-letni mož pred tem omamil z uspavalnimi tabletami, poleg njega pa jo je posililo še 72 drugih neznanih moških, od katerih so jih identificirali samo 50 in jim sedaj sodijo. Vsem grozi do 20 let zapora.

Skupno 200 posilstev

V preiskavi so ugotovili skupno 200 posilstev, od katerih jih je večino zagrešil njen mož, 90 pa tujci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pelicot je v četrtek prvič pričala na sojenju, ki se je začelo v ponedeljek v Avignonu, in na katerem je njen mož Dominique, od katerega se sedaj ločuje, priznal, da jo je spolno zlorabljal brez njenega vedenja, potem ko jo je omamil z uspavali. Priznal je tudi, da je preko spleta našel moške, ki so jo posilili na njunem domu.

Dejala je, da se ji je sesul svet, vse, kar sta zgradila v 50 letih zakona, ko so ji policaji pokazali fotografije zlorab. Na zaslišanju so bili ob njej hčerka in sinova. Dejala je, da so ji policisti rešili življenje, saj je imela težave s spominom in je mislila, da ima Alzheimerjevo bolezen. Danes je pričala tudi 45-letna hčerka, ki je dejala, da očeta več ne kliče tako.

Francoski mediji so sprva o primeru poročali brez imen, da bi zavarovali otroke para in šest vnukov, a je Gisele Pelicot zahtevala, da je sojenje njenemu možu javno, da bi povečala ozaveščenost o uporabi drog za spolne zlorabe. Primer je pretresel Francijo.