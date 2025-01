Pretresljivi prizori: iskalna akcija za deklico v Savi se nadaljuje (FOTO)

Spomnimo, včeraj malo po 16. uri je mati hrvaški policiji sporočila, da je z otrokom vstopila v reko Savo v Zagrebu, nakar se je začela obsežna iskalna akcija.

Iskanje je bilo prekinjeno okoli 21. ure zaradi slabega vremena, danes pa se nadaljuje.

FOTO: Emica Elvedji/pixsell Pixsell

S policije so za hrvaške medije sporočili, da so vse interventne službe na terenu in da iskalna akcija še vedno poteka. Gre za triletno deklico.

Sinoči so bili v iskalno akcijo vključeni tudi brezpilotni letalnike (droni), s katerimi so pregledovali reko Savo. Na terenu so sodelovali pripadniki HGSS, gasilci, civilna zaščita in Mestno društvo Rdečega križa Zagreb.