Za še bolj mehke in dolgo obstojne pince maslo zamenjajte s to sestavino

Letos nas je v uredništvu Odprte kuhinje obsedla pinca, velikonočni kruh, ki je zares puhast kot oblaček in značilen predvsem za primorski konec Slovenije. Recept delimo TUKAJ. Da pa bi kvašeno testo še bolj oplemenitili in ga naredili še bolj posebnega, smo maslo zamenjali za kakovosten maskarpone, klasične arome pa za veliko pomarančne lupinice in pomarančni liker. Kot nalašč za ustvarjanje na naši kuharski delavnici, kjer smo značilne velikonočne jedi, kot so potičke, kruh in pirhe, spekli oziroma skuhali kar v airfryerju. Ta je energijsko manj potraten in prihrani nam nekaj časa – kroženje vročega zraka namreč omogoča hitrejšo pripravo. Večina ima doma le eno pečico, airfryer pa nas lahko reši, ko je hkrati treba narediti toliko vsega.

Mini pince z maskarponejem

500 g moke tip 400 ali tip 500

30 g kvasa

220 ml mlačnega mleka

70 g sladkorja

1 vaniljev sladkor z burbonsko vaniljo

2 jajci M

pol žličke soli

lupinica limone

lupinica pomaranče

100 do 120 g sira maskarpone

rozine, namočene v pomarančni liker (ali žlica pomarančnega likerja)

Dodatno

rumenjak

žlica mleka

mandljevi lističi ali termostabilni sladkorček

Priprava

Moko presejemo v posodo kuhinjskega robota. Naredimo kvasec: v moko naredimo jamico in vanjo nadrobimo kvas. Dodamo še žličko sladkorja in nekaj žlic mlačnega mleka, pomešamo in počakamo 10 minut. V drugi posodi penasto stepemo jajca, sladkor, vaniljev sladkor, sol, lupinico limone in pomaranče. Ko je kvasec nared, v posodo dolijemo še preostalo mleko, penasto jajčno zmes in pomarančni liker. Začnemo z gnetenjem in postopoma dodajamo še maskarpone. Gnetemo približno 10 minut. Proti koncu po želji dodamo še odcejene rozine. Testo oblikujemo v kroglo in v pokriti posodi vzhajamo približno eno uro, da dvojno naraste. Testo narežemo na enakomerne kose in oblikujemo napete kroglice. Če boste pince pekli na pekaču v pečici, predlagamo, da jih naredite 6 do 8, za airfryer 8 ali do 16 manjših. Oblikovane kroglice odlagamo na pekač, obložen s papirjem za peko (če pečemo v pečici) ali pa v rahlo naoljeno košaro/model airfryerja. Pokrijemo z vlažno krpo. (Opozorilo: V airfryerju hkrati pečemo po 4 večje ali toliko manjših, da je v košari še prostor za kroženje zraka.) Počakamo približno pol ure, da pinca ponovno vzhaja. Pinco premažemo z razžvrkljanim rumenjakom in mlekom ter posujemo s termostabilnimi sladkorčki ali mandlji. Zarežemo s škarjami. Pečemo 35 do 40 minut v pečici, ogreti na 190 stopinj, v airfryerju pa 15 min pri 160 stopinjah, nižja hitrost zraka. Če smo pince zložili v model, da je nastal večji hlebček, bo čas peke v airfryerju treba podaljšati za kakšne tri minute. Shranjevanje: Najbolje, da še mlačen kruh ovijete v krpo in pospravite v plastično vrečko. Tako bo lepo svež in puhast še vsaj dva dni.