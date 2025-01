Drama v prestolnici: v Savi se je izgubil triletni otrok, iskalno akcijo so prekinili

Hrvaški portal index.hr poroča o veliki iskalni akciji v Savi v Zagrebu za izgubljenim otrokom. Po neuradnih informacijah ima le tri leta.

Policija je, po poročanju portala danes sporočila, da je šla okrog 16.10 ženska z otrokom v reko in da otroka intenzivno iščejo. Žensko so kasneje iz reke uspeli rešiti in so ji dali zdravniško pomoč. Policiji je sama sporočila, da je šla z otrokom v Savo.

FOTO: Matija Habljak/pixsell Pixsell

Odvetnik Milko Križanović je povedal, da ga je najela družina mame, ki se trenutno nahaja v bolnici. Dejal je, da je mama v bolnišnici pod nadzorom policije.

Težke razmere

Kot poroča omenjeni portal, so šli na teren gasilci, hrvaška gorska reševalna služba ter civilna zaščita, aktivirali so ekipe s čolni, uporabili so tudi drone. So pa danes zvečer iskalno akcijo prekinili. Dražen Pavlić, ki je vodja zagrebške potapljaške ekipe, je za HRT povedal, da so razmere težke, obenem pa je tudi mrak. »Sava je danes precej hitra, precej visok je vodostaj, ki pospešuje tok reke Save, tako da je bilo kar naporno,« je povedal.