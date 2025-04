Rekla je ne: razkrit vrtoglavi znesek, ki ga je skupaj z bizarnimi pogoji Elon Musk ponudil materi svojega sina

Soustanovitelj Tesle, lastnik platforme X in eden najprepoznavnejših milijarderjev na svetu, 53-letni Elon Musk je februarja letos dobil že svojega 14. otroka.

Fant po imenu Seldon Lycurgus, ki ga je rodila podjetnica in direktorica v njegovi družbi Neuralink, 28-letna Shivon Zilis, je njun tretji skupni otrok.

Novico je mama diskretno delila prek družbenih omrežij, a javnost je šokiral še en podatek: pisateljica in vplivnica 26-letna Ashley St. Clair je prav tako februarja razkrila, da je tudi ona rodila Muskovega otroka - sina Romulusa.

Najprej je želela to ohraniti v zasebnosti, a se je odločila spregovoriti, saj je izvedela, da je vest pricurljala v medije, ki so pripravljali razkritje novice.

Milijonska ponudba

Po poročanju Daily Maila naj bi bil Musk tisti, ki je želel, da očetovstvo ostane skrivnost. Ashley je razkrila, da ji je po DNK testu, ki je potrdil očetovstvo, Musk prek svojega tesnega sodelavca Jareda Birchalla ponudil kar 13 milijonov evrov in mesečno podporo v višini 87.000 evrov, če bo o sinu molčala vse do Romulusovega 21. leta.

Birchall naj bi ji povedal, da so denarne dogovore sklenili tudi z drugimi materami Muskovih otrok, vključno s pop zvezdnico Grimes in že omenjeno Zilis.

Nenavadne zahteve

Musk pa ni želel le molka. Ashley je zaupala, da ji je postavil tudi nekatere nenavadne pogoje: želel je, da rodi s carskim rezom, ker naj bi to po njegovem mnenju pripomoglo k boljšemu intelektualnemu razvoju otroka, in da deček ne bo obrezan.

Zaradi svojega judovskega porekla in želje po naravnem porodu je St. Clair oba pogoja zavrnila, poroča The Wall Street Journal.

Je pa pristala, da se Muskovo ime ne vpiše v rojstni list. Zadeva se je nato preselila k odvetnikom.

Zveza z namenom?

Njuna zveza se je začela spomladi 2023, ko sta se spoznala prek družbenih omrežij. Kmalu jo je povabil v pisarne podjetja X v San Franciscu, nato pa na zasebno potovanje na Rhode Island.

Po njenih besedah je Musk že takrat dejal, da si z njo želi otrok. Spodbujal je odnose v času ovulacije, predlagal imena in tako se je rodil Romulus.

Stanovanjski kompleks za ženske in otroke

A zgodba se tu ne konča. Musk naj bi jo, po njenih besedah, skušal prepričati, naj se preseli v stanovanjski kompleks v Austinu, kjer naj bi skupaj živele vse njegove partnerke in otroci. Nekatere že živijo tam – med njimi Zilis –, medtem ko je Grimes takšno ponudbo odločno zavrnila.

Viri blizu Muska pravijo, da ima Zilis v njegovem življenju posebno mesto: pogosto jo vodi na pomembne dogodke, vključno z obiski Bele hiše.

Nove kandidatke

Musk očitno ne preneha iskati novih bodočih mater svojih otrok. Ena izmed zadnjih, ki se je znašla na njegovem seznamu, je vplivnica Tiffany Fong. Na družbenih omrežjih je morala zanikati govorice, da je noseča z njegovim otrokom.

Musk ji je lani novembra neposredno poslal sporočilo in ji nakazal 18.000 dolarjev, z vprašanjem, ali bi se želela pridružiti njegovi legiji mater.

Fong ga je zavrnila in izjavila, da si želi tradicionalno družino, poleg tega pa, da Elona nikoli ni osebno srečala. Na govorice o nosečnosti se je odzvala z zapisom: »Vsa čast, to je velika novica!!! Kolikor vem, nisem noseča – ampak hvala!«

Muskovi otroci

Elon Musk je svojega prvega otroka, sina Nevado Alexandera, dobil leta 2002 s pisateljico Justine Wilson. Žal je Nevada pri desetih tednih umrl.

Z Justine ima še dvojčka Vivian in Griffina ter trojčke Kaia, Saxona in Damiana. Z glasbenico Grimes ima tri otroke: sina X Æ A-12, hčerko Exo Dark Sideræl in sina po imenu Techno Mechanicus.