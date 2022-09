Država besni, med pridržanjem 22-letnico pretepli do smrti

V Iranu odmeva smrt 22-letnice, ki je umrla v policijskem pridržanju: prvotna pojasnila mož postave, da se ji je iz neznanega razloga ustavilo srce, so namreč kmalu zavrnile številne priče, ki so poročale o nasilju v policijskem vozilu, kar je sprožilo burne nemire v javnosti.

Njena smrt odmeva po vsej državi. FOTO: Wana News Agency/Reuters

Med spopadi med možmi postave in protestniki je tako umrlo že pet ljudi, ki so zahtevali pravico za tragično smrt Mahse Amini. To je namreč minuli teden v Teheranu, kjer je bila z družino na obisku pri sorodnikih, prijela moralna in verska policija zaradi domnevnega kršenja strogih islamskih pravil oblačenja: naglavna ruta se ji menda ni ustrezno prilegala obrazu, kar naj bi bil zadosten razlog za aretacijo, policija pa je zaskrbljenim svojcem pojasnila, da bodo Mahso odpeljali na postajo na enourni poduk, a je njen brat Kiaraš, ki jo je čakal pred poslopjem, šokiran uzrl reševalno vozilo, ki je njegovo hudo poškodovano sestro odpeljalo v bolnišnico.

Med pridržanjem naj bi doživela srčni napad in padla v komo ter umrla, so mu natvezili, a je bilo jasno, da je to daleč od resnice. V policijskem vozilu naj bi jo namreč tako hudo pretepli, da so ji povzročili možganske krvavitve, zgodba pa je na noge spravila Irance, ki zdaj protestirajo po vsej državi, tudi v prestolnici. Najhuje je v Mahsinem domačem kraju Sakez v pokrajini Kurdistan, kjer so številne aretirali, med spopadi s policijo pa jih je, kot že rečeno, do zdaj pet umrlo.

Dele videoposnetka zaslišanja so zbrisali.

V javnost je pricurljal tudi videoposnetek iz prostora za zaslišanje, iz katerega pa so zbrisane dragocene minute, tik preden se Mahsa usodno zgrudi. Predsednik Ebrahim Raisi je notranjemu ministrstvu naročil preiskavo dogodka.