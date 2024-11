Deček, zaradi katerega se je izpisal cel razred, divja tudi v novi šoli

»Simulira spolne odnose in uporablja take kletvice, da si je težko predstavljati, da jih pozna desetletnik,« pravi eden od staršev.

Brez predhodnega obvestila staršem je v osnovno šolo v Novem Zagrebu prišel deček, zaradi katerega je na začetku tega šolskega leta 14 učencev zapustilo drugo zagrebško osnovno šolo. Zaskrbljeni in nezadovoljni starši so se povezali med seboj in večina jih tisti petek iz protesta ni poslala otrok v šolo. Približno trideset staršev se je nato zbralo pred objektom in se sestalo z ravnateljem.

»Deček otipava naše otroke, simulira spolne odnose in uporablja take kletvice, da je nepredstavljivo, da jih pozna desetletnik. Grozno je, da nas nihče od pristojnih ni obvestil. Ne morem verjeti, da so tako problematičnega otroka vpisali v drugo najbolj polno šolo na Hrvaškem. V našem razredu je 28 otrok. Kako mislijo vzdrževati red tu, če ga niso mogli pri petnajstih?« se sprašuje oče enega izmed otrok.

V tem razredu so imeli tudi roditeljski sestanek, vendar o tej težavi niso govorili. Starši so izvedeli, kdo je deček, šele potem, ko so se o tem začeli pogovarjati v WhatsApp skupini.

Domnevno je bila šola prisiljena sprejeti dečka, čeprav se je ravnatelj temu upiral.

Ima asistenta

Deček ima enega asistenta, po govoricah pa naj bi kmalu dobil še enega. Še vedno ni jasno, ali bosta oba prisotna v razredu.

»Ko smo v šoli povedali svoje načrte glede protesta, so nam rekli, naj potrpimo in pridemo popoldne, ko ne bo nikogar. Povedali so nam, da bomo čez nekaj dni izvedeli več. Nimamo česa čakati. Vemo, kaj nas čaka,« je dejal oče in pojasnil, da ne želijo, da bi njihovi otroci postali novi poskusni zajčki sistema.

Otrokom niso želeli razlagati resnih podrobnosti, zato so jim preprosto povedali, da pouka ne bo. »Otroci niso tako majhni, da ne bi razumeli, in med seboj to komentirajo,« je še dodal oče.

V šoli v centru Zagreba je medtem še vedno razred z dvema otrokoma, ni jasno, ali ga bodo ukinili in kaj bo z učiteljico.

