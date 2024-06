Spregovorila mama učenca, ki ga je pretepel Rom: Moj sin se niti braniti ni mogel (FOTO)

Slovenijo je v začetku tedna pretresla vest, da je učenca Osnovne šole Velika Dolina v ponedeljek zjutraj napadel eden izmed učencev. Od 130 učencev so v torek v šolo prišli le štirje. Policija je sicer poročala, da je napadeni učenec lažje poškodovan, a fotografije, ki so preplavila družbena omrežja, kažejo drugačno sliko.

Poškodbe učenca. FOTO: X

Kot je v torek za Svet razkrila mama poškodovanega učenca 9. razreda, je ta zaradi hudih poškodb glave še vedno na opazovanju v brežiški bolnišnici. Mama pripoveduje, da je njen sin sedel na stolu v učilnici, ko je tja prišel 14-letni Rom in ga udaril. »Moj sin je sedel pri mizi, in se v bistvu niti braniti ni mogel,« pravi in dodaja, da je sin od udarca padel po tleh, ko se je pa hotel pobrati, ga je 14-letnik udaril še enkrat. Zaradi poškodb glave so ga nato odpeljali v bolnišnico.

Po maminih besedah ima 15-letnik več kot polovico čela prerezanega oziroma počenega, poškodovan pa je tudi pod očmi in pri nosu. Kot še pravi mama, sta njen sin in nasilnež v preteklosti že imela manjše konflikte, a se ti niso stopnjevali, zato napada ni pričakoval. »Rane se bodo zacelile, psihično je pa čisto razsut,« je še dejala.

Po ponedeljkovem incidentu na OŠ Velika Dolina je policija povečala svojo prisotnost v okolici šole, občina pa je zagotovila varnostno službo.