Pristojni govorijo o lažjih poškodbah učenca, javnost pa na nogah (FOTO)

Po ponedeljkovem incidentu na OŠ Velika Dolina je policija povečala svojo prisotnost v okolici šole, je v torkovi izjavi za medije povedal Željko Hvalec s Policijske uprave Novo mesto.

Na vprašanje, zakaj je policija poškodbe učenca opredelila kot lažje, čeprav je iz fotografij, ki so jih medijem posredovali starši, razvidno, da poškodbe niso tako nedolžne, pa je dejal, da policija stopenj poškodb ne določa: »Merila so določena v zakonodaji. Obstaja poseben klasifikator, po katerem zdravstveno osebje določi stopnjo poškodbe.«

Poškodbe učenca. FOTO: X

Poškodbe učenca. FOTO: X

Kaj pa pravi kazenski zakonik?

133. člen kazenskega zakonika lažjo poškodbo opredeljuje takole:

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje, da je bil zaradi tega začasno okvarjen ali oslabljen kakšen del njegovega telesa ali njegov organ, ali je poškodovančeva zmožnost za delo začasno zmanjšana, ali je prizadeta njegova zunanjost, ali je začasno okvarjeno njegovo zdravje, se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do enega leta.

(2) Če je poškodba iz prejšnjega odstavka prizadejana z orožjem, nevarnim orodjem, z drugim sredstvom ali na tak način, s katerim se lahko telo hudo poškoduje ali zdravje hudo okvari, se storilec kaznuje z zaporom do treh let.

(3) Sodišče sme storilcu dejanja iz prejšnjega odstavka izreči sodni opomin zlasti v primeru, če je bil storilec izzvan z nedostojnim ali surovim obnašanjem poškodovanca.

Hudo telesno poškodbo pa opredeljuje 134. člen kazenskega zakonika:

(1) Kdor koga tako telesno poškoduje ali mu prizadene takšno škodo na zdravju, da bi bilo lahko zaradi tega v nevarnosti življenje poškodovanca, ali je uničen ali za vselej in znatno oslabljen kakšen del njegovega telesa ali kak organ, ali je začasno in znatno oslabljen pomemben del telesa ali pomemben organ, ali je zaradi tega poškodovani začasno nezmožen za vsakršno delo, ali je njegova zmožnost za delo za vselej zmanjšana ali je bila začasno znatno zmanjšana, ali je bil začasno skažen, ali mu je začasno hudo ali za vselej v manjši meri okvarjeno zdravje, se kaznuje z zaporom od šestih mesecev do petih let.

(2) Če poškodovani zaradi poškodbe iz prejšnjega odstavka umre, se storilec kaznuje z zaporom od enega do desetih let.

(3) Kdor stori dejanje iz prvega odstavka tega člena iz malomarnosti, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(4) Če je storilec dejanje iz prvega ali drugega odstavka tega člena storil na mah, ker ga je poškodovanec brez njegove krivde z napadom ali hudimi žalitvami močno razdražil, se kaznuje z zaporom do treh let.

Ob tem velja poudariti, da se v takšnih primerih mladoletnike obravnava po posebnem režimu.