Zaradi nevarnosti vžiga odpoklicali pomivalnike

MADISON – Skupina Gorenje je odpoklicala pomivalne stroje Asko v Severni Ameriki zaradi nevarnosti, da zagorijo. Odpoklic zadeva približno 26.600 pomivalnih strojev, ki so bili izdelani v Sloveniji med oktobrom 2016 in septembrom 2017 ter nato prodani v ZDA, Kanadi in Mehiki.



Stroje so odpoklicali zaradi morebitne napake na napajalnem kablu, ki se lahko pregreje zaradi nezadostnega kontakta. Zaradi te težave lahko posamezna enota neha delati in povzroči pregrevanje, poročajo mediji v Severni Ameriki. Do pregrevanja lahko pride le, ko je pomivalni stroj v uporabi, kadar ni prižgan, pa te nevarnosti ni. O kakšnih nesrečah ali poškodbah, povezanih z Askovimi pomivalnimi stroji, doslej ne poročajo.



Asko je premijska blagovna znamka Gorenja, zato smo se obrnili na slovenskega proizvajalca gospodinjskih aparatov, ki so ga lani kupili Kitajci, in vprašali, ali obstaja nevarnost, da zagorijo tudi pomivalni stroji, ki jih Gorenje prodaja v Sloveniji. Pri nas jih ne izdelujejo »Aparatov Asko ne prodajamo v Sloveniji, povezave med obema aparatoma oz. blagovnima znamkama (Asko in Gorenje) v tem primeru ni,« so odgovorili iz podjetja ter pojasnili, da gre v primeru pomivalnih aparatov blagovne znamke Asko za drugačno platformo aparatov, imenovano DW16, pri kateri je povezava priključne vrvice z vhodnim RF-filtrom izvedena drugače kot pri pomivalnih strojih Gorenje, ki jih izdelujejo na novejši platformi DW30. »Aparatov, ki bi bili izdelani na platformi DW16, sploh več ne proizvajamo,« so dodali.



V omenjenem primeru pomivalnih strojev Asko v Severni Ameriki so težavo zaznali pri šestih aparatih od prodanih 31.000 kosov iz let 2016 in 2017 (0,02 odstotka prodane količine), šlo pa je za počasno taljenje izolacije na kabelskem vodniku in zato vonj po zažganem. »Zaradi narave napake ne bi bilo treba opraviti odpoklica, vendar smo se v skrbi za naše potrošnike kljub temu odločili aparate odpoklicati s trga. V nobenem primeru pa ni šlo za vžig aparata,« so poudarili v Gorenju.