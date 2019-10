Praznila smetnjake, našla več kot 300 evrov, potem pa storila to

PAKRAC – Hrvaška komunalna delavca sta med praznjenjem smetnjakov v smeteh našla 2.500 kun. To je vsota, ki bi lastniku lahko povzročila nemalo skrbi, sta prepričana smetarja, ki sta brez pomislekov denar vrnila neprevidnemu lastniku. »Mislim, da bi vsakdo na najinem mestu ravnal tako, kot sva midva,« je povedal Dalibor Plohl, eden izmed najditeljev.



Dalibor in Mirko Uremović sta praznila smetnjake pred hišo in med odvečno šaro našla zvitek bankovcev, ob njem pa nekakšen račun, ki ga je lastnik denarja verjetno želel plačati s tem zneskom, potem pa vse skupaj po nesreči vrgel v smeti. Na računu so smetarji našli podatke in tako brez težav vrnili denar pravemu lastniku. »Nisva razmišljala niti za trenutek, kaj narediti z denarjem, ampak sva ga takoj obvestila,« je povedal Mirko. Njuno dejanje je še bolj občudovanja vredno, če k zgodbi dodamo podatek, da je najdena vsota višja kot pol plače hrvaških smetarjev.



Lastnik denarja je lokalni obrtnik Bruno Skalnik, ki je denar založil, za tem pa ga po nesreči vrgel v smetnjak. Povedal je, da je zelo vesel, da so mu vrnili izgubljeni denar, še bolj kot to pa ga veseli, da še obstajajo pošteni ljudje, ki vrnejo denar, ki ga najdejo. Najditeljema je ponudil 10 odstotkov od najdene vsote. Smetarja sta to zavrnila in v zahvalo sprejela le vrečko sokov.