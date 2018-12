Bosta zaradi njega morala Trumpova zapustiti Belo hišo?

Michael Cohen FOTO: Reuters

Vpletel predsednika

Najprej zatrjeval, da ga ne bo nikoli izdal

V osebnem in duševnem zaporu

NEW YORK – Newyorški zvezni sodnikje nekdanjega odvetnika predsednika ZDAobsodil na tri leta zaporne kazni, ki jo bo začel prestajati 6. marca 2019. Cohen je ob izreku kazni dejal, da sprejema vso odgovornost za svoja dejanja v času dela za Trumpa, njegova kazen pa je doslej najdaljša za vse Trumpove sodelavce, ki so jih spoznali za krive v okviru preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve na Trumpovi strani leta 2016.Cohen je pred izrekom kazni priznal, da je skupaj s predsednikom načrtoval, pripravil in izvedel plačilo pornografski igralkiin fotomodeluza molk o spolnem razmerju s Trumpom. Danielsova je dobila denar prek slamnatega podjetja, McDougallova pa v obliki plačila za ekskluzivni intervju v opravljivem mediju, ki potem ni bil objavljen. To je potekalo v dogovoru z vodstvom National Enquirerja, ki podpira Trumpa. To je Trumpa prvič doslej jasno povezalo s kaznivim dejanjem – kršenja zakona o financiranju volilnih kampanj, ker je bila zarota speljana z namenom vplivanja na volitve leta 2016. Sodnik Pauley, ki ga je na položaj imenoval predsednik, je ob izreku kazni Cohenu poudaril, da gre za resno kaznivo dejanje.Cohen je kazen dobil v povezavi s tem in v povezavi z njegovimi številnimi kaznivimi dejanji, ki jih je zagrešil sam brez Trumpa po obtožnici zveznega tožilstva v New Yorku, ki je zadevo dobilo v roke od posebnega tožilca za preiskavo ruskega vpletanja v volitve. Cohen z Muellerjem še naprej sodeluje in je med drugim doslej priznal, da je lagal kongresu in imel stike s predstavniki Rusije glede Trumpove kampanje že leta 2015 ter da so Trumpovi posli glede gradnje hotela v Moskvi tekli naprej tudi, ko je javno zatrjeval, da z Rusijo nima nobenih povezav.Cohen je še letos zatrjeval, da bi se dal ustreliti za Trumpa in da ga ne bo nikoli izdal, po avgustovski raciji FBI pa je obrnil ploščo in v žargonu pregona ameriškega organiziranega kriminala začel peti kot kanarček. Kmalu po izreku sodbe je Trump doživel nov udarec zaradi priznanja izdajatelja National Enquirerja podjetja American Media, da je skupaj s Trumpom in Cohenom storilo kaznivo dejanje, ko je plačalo McDougallovi 150.000 dolarjev za molk o seksu pred volitvami v obliki plačila za neobjavljen intervju.Newyorško zvezno tožilstvo za podjetje oziroma glavnega izvršnega direktorjane zahteva kazni, ker še naprej sodeluje s preiskovalci. To pomeni, da se obetajo nova razkritja o razmerju med tabloidom in predsednikom ZDA. Priznanje American Medie pomeni, da podjetje in Cohen govorita eno zgodbo, Trump pa drugo. Predsednik trdi, da gre za civilno zadevo, in vse vali na Cohena, ki je pravnik. Podobno je ob izreku kazni, ki poleg zapora zadeva tudi plačilo 1,4 milijona dolarjev utajenih davkov, prepustitev 500.000 dolarjev premoženja rubežnikom in 100.000 dolarjev denarne kazni, dejal tudi sodnik Pauley. »Cohen je nekje na poti izgubil moralni kompas, čeprav bi moral kot odvetnik vedeti, kaj je prav.«Cohen je s solzami v očeh razlagal, da se ironično šele sedaj počuti spet svobodnega. Povedal je, da je, odkar je sprejel delo pri Trumpu, živel v osebnem in duševnem zaporu. »Pred kratkim je tvitnil, da sem šibak. Imel je prav, vendar iz drugega razloga, kot je namigoval. Šibak sem bil zato, ker sem vedno znova čutil, da imam dolžnost prikrivati njegova umazana dejanja,« je dejal Cohen in dodal, da je zaradi slepe zvestobe Trumpu izbral temo namesto luči. Njegov odvetnikje napovedal, da bo Cohen sčasoma razkril vse, kar ve o Trumpu, in bo pričal javno tudi v kongresu. »Trumpove nenehne laži ne morejo kljubovati trmastim dejstvom,« je dejal Davis.Odvetnik Danielsoveje prav tako napovedal, da ne bo počival, dokler ne bo znana vsa resnica o Trumpu. »Vendar naj bom jasen: Cohen ni noben junak ali patriot in si zasluži vsak dan svoje 36-mesečne kazni,« je dejal.