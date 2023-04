Brez naglavne rute ne bodo smele obiskovati pouka

V Iranu bodo v šolah in na univerzah ponovno uvedli strožje zahteve glede obveznega nošenja naglavnih rut, je danes napovedalo iransko ministrstvo za izobraževanje. Dijakinje in študentke, ki ne bodo nosile predpisane naglavne rute, ne bodo smele obiskovati pouka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po protestih, ki jih je v Iranu lansko jesen sprožila smrt 22-letne Kurdinje Mahse Amini in ki so državo pahnili v najhujšo politično krizo v zadnjih desetletjih, se številne ženske, zlasti v večjih mestih, upirajo strogim pravilom o nošenju naglavne rute.

Ukrepali bodo kar sami

Vlada si je sprva zatiskala oči pred razširjenim kršenjem pravila o nošenju naglavne rute, vendar je to povzročilo jezo med bolj tradicionalnimi pripadniki družbe. V zadnjih dneh so nekateri iranski državljani, zakonodajalci in duhovniki zagrozili, da bodo sami ukrepali, če vlada ne bo uveljavila pravil, še poroča dpa.

Po objavi izjave je več iranskih medijev poročalo o odstopu ministra za izobraževanje Yousefa Noorija, ki ga je predsednik takoj odobril. Noorijev odstop naj bi bil posledica zamude pri izplačilu plač učiteljem na predvečer perzijskega novega leta.

Evropska unija je proti Iranu zaradi nasilnega zatiranja protestov, ki so septembra lani izbruhnili po smrti Mahse Amini, uvedla sankcije, na seznam sankcioniranih pa februarja uvrstila tudi Nurija. Med drugim naj bi bil odgovoren za samovoljno aretacijo študentov med množičnimi protesti.