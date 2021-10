Banksy z razrezano mojstrovino do rekorda

Bilo je leta 2018 na dražbi v Londonu, ki jo je organiziral Sotheby's, ko so se kupci v dvorani in prek telefona potegovali za Banksyjevo Deklico z balonom. Ženska, ki si je delo priborila z dobrim milijonom, je hotela ostati anonimna, čeprav je bilo povpraševanje po njeni identiteti po koncu dražbe izjemno. Kot se je izkazalo, je nazadnje kupila uničeno delo, saj je del mojstrovine, potem ko je zadnjič udarilo kladivce, spolzel skozi spodnji del okvirja, tam pa ga je rezilni sistem uničil.

Ne uničeno, poustvarjeno!

Tako je bilo vsaj videti na prvi pogled, kaj kmalu pa je postalo jasno, da je vedno izvirni Banksy pač znova poskrbel za presenečenje. Tako je uradno postal prvi avtor dela, ki je nastalo med samo dražbo, Deklica z balonom, ki sicer izvira iz leta 2006, pa ni bila uničena, so pozneje pojasnjevali poznavalci, temveč poustvarjena.

Deklica z balonom je nastala leta 2006. FOTO: Luke Macgregor/Reuters

Nastalo je namreč novo delo, Ljubezen v smetnjaku, kupka pa kljub razrezani spodnji polovici, cel je ostal pravzaprav le balon, ni odstopila od naložbe. In pravilno se je odločila! Tri leta pozneje je namreč prav to razrezano delo na dražbi, ki jo je prav tako organiziral Sotheby's, anonimnemu kupcu prodala za osupljivih 22 milijonov evrov, kar je rekordni znesek za Banksyjevo delo in štirikrat večja vsota od pričakovane.

Ravno zato, ker se je med prejšnjo dražbo samouničilo, je njegova vrednost poskočila v višave, si manejo roke strokovnjaki, ki so nastajanje dela označili za enega najbolj genialnih trenutkov performativne umetnosti.

Banksy, skrivnostni ulični umetnik in aktivist, očitno še vedno zna pritegniti pozornost, javnost pa se ga kar ne more naveličati. Mnogi ugibajo, ali je bil navzoč na usodni dražbi, najverjetneje pa je dogajanje spremljal na daljavo in zadovoljen opazoval šokirane izraze na obrazih. Mnogi so do zadnjega trepetali, ali bo v rezilni mehanizem tokrat morda spolzel še balon, a se to ni zgodilo, dražitelj Oliver Barker pa se je šalil, da si kar ni upal zamahniti s kladivcem, da ne bi sprožil nenadejanega toka dogodkov.

Mojstrovina, ki se je prvič predstavila na zidu ulice v Londonu leta 2002, potem pa doživela številne reprodukcije, je pred dražbo prepotovala svet. Do zdaj je za najdražje Banksyjevo delo veljala poslikava Game Changer na steni splošne bolnišnice v Southamptonu, ki jo je ustvaril v poklon zdravstvenim delavcem, marca jo je Christie's prodal za skoraj 17 milijonov.