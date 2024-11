Arnie skočil na drugo stran: »Vedno bom najprej Američan, šele nato republikanec«

Le še nekaj dni Američane loči od predsedniških volitev, oba kandidata Donald Trump in Kamala Harris pa sta še vedno izredno izenačena. Enemu ali drugemu so tako na pomoč priskočili mnogi znani obrazi, ki so do zdaj molčali, in svojemu favoritu javno izrekli podporo.

Eno morda največjih presenečenj je bil nekdanji zvezdnih akcijskih filmov in guverner Kalifornije Arnold Schwarzenegger, ki je dejal, da bo svoj glas namenil demokratski kandidatki Kamali Harris, čeprav je bil sam od nekdaj zagrizeni republikanec. »Za nekoga, kot sem jaz, ki se pogovarjam z ljudmi z vsega sveta, a se kljub temu zavedam, da je Amerika dragulj, ni prijetno slišati, ko drugi Ameriko blatijo, ji pravijo smetišče sveta. To je skrajno ne patriotsko in povsem me razbesni. Jaz bom vedno najprej Američan in šele nato republikanec. Zato bom glasoval za Kamalo Harris in Tima Waltza,« je na družabnem omrežju zapisal mišičnjak, ki pravi, da bi ljudje, v primeru, da bi Trump dobil še drugi mandat v Beli hiši, postali »vedno bolj jezni in vedno bolj razdeljeni«.

Glas za Kamalo Harris je že oddala tudi Madonna, ki je samo zato, da bi se udeležila predčasnih volitev, priletela iz Pariza, da odidejo na volitve pa je pozvala tudi rojake. »Ko pomislim na svojo družina, na otroke in na to, v kakšnem svetu želim, da odraščajo, je odločitev jasna,« je medtem dejal košarkarski zvezdnik LeBron James, ki je svoj glas prav tako namenil Harrisovi.

Njej v podporo so se združili tudi zvezdniki Maščevalcev Scarlett Johansson, Robert Downey mlajši, Chris Evans, Mark Ruffalo, Don Cheadle, Danai Gurira in Paul Bettany, ki so skupaj posneli video in volivce pozvali, naj ne sedijo doma, ampak se odpravijo na volišča. Že pred časom je Kamalo Harris podprla tudi ena najuspešnejših glasbenic vseh časov Taylor Swift, pa Cardi B, ki so se ji demokrati sicer zaradi aktualnega predsednika Joea Bidna sicer nekoliko zamerili, a je kljub temu dejala, da ne bi nikoli volila republikanca.

Kdo pa je podprl Donalda Trumpa? Drugi človek, ki je stopil na Luno Buzz Aldrin, eden najbogatejših Zemljanov Elon Musk, ki je volivcem, ki bodo podprli Trumpa obljubljal milijonska darila ter si s tem celo nakopal tožbo, pa igralci Mel Gibson, Dennis Quaid, Jon Voight, Rosanne Barr in Zachary Levi, glasbeniki Kid Rock, Amber Rose in Azalea Banks ter športniki Hulk Hogan, Mike Tyson in Antonio Brown.