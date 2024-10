McDonald's Trumpu ni dovolil streči krompirčka, a ni rabil dovoljenja

McDonald's se je konec tedna znašel v središču pozornosti, ko je nekdanji predsednik Donald Trump stregel krompirček na lokaciji Feasterville-Trevose v Pensilvaniji. Toda McDonald's s Trumpovim obiskom ni imel nič.

Podjetje deluje po franšiznem modelu, kar pomeni, da je velika večina njegovih lokacij v neodvisni lasti in upravljanju. Čeprav morajo lastniki franšize spoštovati določene smernice v svojih sporazumih z matično družbo, lahko povabijo politične kandidate, da strežejo krompirček brez McDonald'sove odobritve.

Družba je v nedeljo v internem memorandumu zaposlenim, ki ga je pridobil CNN, zapisala, da ni povabila Trumpa ali pozornosti, ki so mu jo prinesle volitve - vendar je družba opozorila na pozornost kot dokaz, da McDonald's ostaja ključni del vsakdanjega ameriškega življenja milijonov ljudi.

»Kot smo videli, je bila naša blagovna znamka stalnica pogovorov v tem volilnem ciklu. Čeprav tega nismo iskali, je to dokaz, da McDonald's odmeva pri mnogih Američanih,« je družba zapisala v svojem memorandumu. »McDonald's ne podpira kandidatov za izvoljene funkcije in to ostaja res tudi v tej tekmi za naslednjega predsednika. Nismo rdeči ali modri – smo zlati.«

Pismo je podpisala celotna ameriška ekipa višjega vodstva, vključno s predsednikom McDonald'sa Joejem Erlingerjem.

McDonald's je dejal, da je ponosen, da je Trump pogosto izražal svojo ljubezen do McDonald'sa, Harrisova pa je z veseljem govorila o svojem času, ko je kratek čas delala v verigi poleti leta 1983, ko je bila še študentka na Univerzi Howard v Washingtonu, na kar se je pogosto sklicevala med svojo kampanjo.

Odprta vrata

Kljub temu so nekateri McDonald'sovi kupci in zaposleni po Trumpovem obisku nasprotovali podjetju in kritizirali McDonald's, ker je republikanskemu predsedniškemu kandidatu dovolil kampanjo v restavraciji.

Družba je v svojem dopisu pojasnila, da so lokalni organi pregona obrnili Dereka Giacomantonia, lastnika in upravljavca franšize, glede Trumpove želje po obisku in Giacomantonio je to sprejel.

»S ponosom je poudaril, kako on in njegova ekipa služita svoji lokalni skupnosti in pripravljata okusno hrano, kot je naš svetovno znani ocvrt krompirček,« so sporočili iz podjetja. »Ko smo izvedeli za prošnjo nekdanjega predsednika, smo k njej pristopili skozi objektiv ene od naših temeljnih vrednot: svoja vrata odpiramo vsem.«

McDonald'sov franšizni model

Franšize so ključni del McDonald'sovega poslovanja, saj približno 95 % vseh McDonald'sovih lokacij upravljajo franšizni operaterji. Operaterji plačujejo licenčnino za uporabo blagovne znamke McDonald's in za dostop do njegovega strokovnega znanja. Pomagajo tudi pri plačilu drugih stroškov, kot je prenova restavracije.

Podjetje je imelo v preteklosti težave s franšizami, predvsem po tem, ko je operater McDonald'sa v Izraelu ponudil popuste vojakom in varnostnim silam po napadu Hamasa 7. oktobra. Potem ko se je novica o promociji razširila na družbenih omrežjih, so številne stranke začele bojkotirati McDonald's v državah, v katerih prevladujejo muslimani - tako zelo, da je McDonald's bojkot svojih zaslužkov na Bližnjem vzhodu omejeval v zadnjih nekaj četrtletjih, poroča edition.cnn.com.