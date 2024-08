Veliki intervju Donalda Trumpa z Elonom Muskom: Zveni kot lik iz risanke

Donald Trump je v težko pričakovanem intervjuju z Elonom Muskom spregovoril o svojih načrtih za predsedniške volitve leta 2024. Dotaknila sta se tem, kot so Trumpov odnos do svobode govora in medijev, njegove politične strategije in trenutna politična klima v ZDA.

Bivši predsednik Trump se je že v ponedeljek pohvalil z načrtovanim intervjujem z Muskom na platformi X, ki je bil načrtovan za 2. uro zjutraj po našem času. »To bo intervju stoletja!« je zapisal na X z velikimi črkami. Kljub temu so tehnične težave, zaradi katerih je intervju zamujal več kot 40 minut, razočarale več kot 100.000 uporabnikov. Musk je neprijetni incident pripisal kibernetskemu napadu.

Ko se je intervju končno začel, ga je spremljalo 1,3 milijona ljudi, bivši predsednik pa je včasih zvenel, kot da šušlja, zato so nekateri poslušalci komentirali, da zveni kot lik iz risanke, medtem ko so drugi namigovali, da bi lahko šlo za težave s kompresijo zvoka.

USA Today: Njegovi otročji napadi nimajo učinka

Do nastopa nekdanjega ameriškega predsednika je bil kritičen medij USA Today. Kot poročajo, se je Trump znašel v težavah, ko je ameriška podpredsednica Kamala Harris prejšnji mesec postala glavna kandidatka demokratov na prihajajočih predsedniških volitvah. »Njegovi otročji napadi nanjo ne učinkujejo, rasistični komentarji o njenem izvoru in rasi pa so odvrnili vse razen njegovih najzvestejših podpornikov,« piše medij, ki je intervju označil za totalno katastrofo.

Trump je v intervjuju še enkrat ponovil, da Rusija ne bi napadla Ukrajine, če bi on ostal predsednik. Pohvalil je ruskega predsednika Putina, kitajskega predsednika Xi Jinpinga in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una ter dejal, da so »najboljši«. Pohvalil je tudi Muska za odpuščanje delavcev v njegovih podjetjih.