Je Trump že izgubil volitve? Ta megazvezdnica lahko spremeni tok volitev

Ameriška pop zvezdnica Taylor Swift je po torkovem soočenju ameriških predsedniških kandidatov pred volitvami 5. novembra javno podprla demokratko Kamalo Harris.

»Na predsedniških volitvah leta 2024 bom oddala svoj glas za Kamalo Harris in Tima Walza,« je objavila na Instagramu kmalu po soočenju, ki ga je po lastnih besedah spremljala.

»Glasovala bom za @kamalaharris, ker se bori za pravice in zadeve, za katere verjamem, da potrebujejo borca, ki jih bo zagovarjal,« je zapisala Swift. Ob tem je menila, da je Harris mirna in nadarjena voditeljica. Dodala je, da verjame, da lahko v ZDA dosežejo veliko več, če jih bo vodil mir in ne kaos.

Prekinila je molk: njeni sledilci začeli zbirati sredstva za demokratsko kandidatko

S tem je priljubljena pevka, ki je pred predsedniškimi volitvami leta 2020 javno podprla demokrata Joeja Bidna, prekinila molk glede trenutnega stanja v ameriški politiki. Nekateri njeni oboževalci so se sicer že pred tem začeli organizirati pod geslom Swifties for Kamala in zbirati sredstva za demokratsko kandidatko.

Kot je zapisala 34-letna zvezdnica, jo je k temu, da se je oglasila, spodbudilo odkritje, da je umetna inteligenca ustvarila lažne fotografije, na katerih podpira Trumpa. To je v njej vzbudilo strah glede umetne inteligence in nevarnosti širjenja dezinformacij, je pojasnila.

O boju proti dezinformacijam

To me je pripeljalo do zaključka, da moram biti kot volivka zelo pregledna glede svojih dejanskih načrtov za te volitve,« je zapisala. Kot je dodala, je najpreprostejši način boja proti dezinformacijam resnica.

Swift, ki je nedavno končala evropski del turneje Eras, se je izognila temu, da bi oboževalcem izrecno naročila, naj volijo Harris. Je pa poudarila, da je zbrala informacije in sprejela odločitev. »Vi sami zberite informacije in se odločite sami,« jim je svetovala.

Svojo objavo je podpisala kot »mačja dama brez otrok«, s čimer je namignila na posmehljivo oznako republikanskega podpredsedniškega kandidata JD Vancea za vplivne ženske iz vrst demokratov. Pospremila jo je s fotografijo sebe z mačko v naročju.

Njena objava je v prvih 15 minutah po poročanju britanskega BBC dobila okoli 1,5 milijona všečkov, v treh urah pa že 5 milijonov.

Strokovnjaki so že pred meseci govorili, da je vpliv Taylor Swift tako močan, da lahko spremeni tok rezultata volitev oziroma, da je povsem verjetno, da bo zmagal tisti kandidat, za katerega bo svoj glas oddala ta ameriška pop zvezdnica.