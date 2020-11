Ameriški mediji: Trump odhaja, v Belo hišo se seli Joe Biden

Po poročanju ameriških volitev jeje zmagovalec ameriških predsedniških volitev in bo 20. januarja naslednje leto prisegel kot 46. predsednik ZDA. V Belo hišo se tako vrača po vsega štirih letih, saj je bil podpredsednik v času administracije(2009 - 2017).Po projekcijah je prejel najmanj 273 elektorskih glasov in presegel prag 270, ki so potrebni za izvolitev.Biden, ki bo 20. novembra dopolnil 78 let, bo postal najstarejši predsednik ZDA (najmlajši je bil, ki je bil star 42 let in 322 dni, ko je 14. septembra 1901 po atentatu na predsednikaprisegel kot 26. predsednik ZDA).Preberite tudi:Pot Bidna, ki ima za seboj skoraj pet desetletij dolgo kariero, do zmage je bila vse prej tako lahka, kot so napovedovale ankete. Resda je osvojil več glasov volivcev kot kateri koli kandidat v zgodovini, a tudi njegov tekmec, aktualni predsednikje uspel svoje privržence množično spraviti na volišče in je prejel drugo največjo podporo v zgodovini volitev glede na absolutno prejeto število glasov. Trump se bo moral tako s predsedniškega položaja posloviti že po enem mandatu.