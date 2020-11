Biden napovedal zmago: Številke nam govorijo, da je jasno (V ŽIVO)

Nekdanji podpredsednik ZDA Joe Biden je v petek zvečer, ko se je preštevanje glasov ameriških volivcev v ključnih državah še vedno nadaljevalo, napovedal, da bo zmagal na predsedniških volitvah. Zmage pa ni uradno razglasil, kot je to storil v sredo predsednik Donald Trump, ko še ni bilo preštetih več kot 33 milijonov glasovnic. Biden je pozval Američane, naj ostanejo mirni, ohranijo vero in zaupanje v sistem ter potrpežljivo počakajo, dokler ne bodo prešteti vsi glasovi.



»Vem, da gre zelo počasi, ko gledaš preštevanje na televiziji. Nikoli pa ne smemo pozabiti, da ne gre le za številke. Gre za glasove in volivce. Može in žene, ki so uveljavili svojo temeljno pravico,« je dejal Biden in zagotovil, da bo predsednik vseh Američanov, tudi tistih, ki niso volili zanj.



Morda je pričakoval, da bo lahko razglasil zmago glede na razplet v Pensilvaniji, vendar tam še nobena televizija ni upala razglasiti zmagovalca in Biden, ki je doslej vedno trdil, da je potrebno prešteti vse glasove, je za zdaj ostal načelen, čeprav je verjetno nestrpen tako kot vsi drugi. »Številke nam govorijo, da je jasno. Zmagali bomo na volitvah,« je dejal Biden.



»Poglejte kaj se je zgodilo od včeraj. Zaostajali smo v Georgii, sedaj vodimo in bomo zmagali. Zaostajali smo v Pensilvaniji in bomo zmagali. Zmagujemo v Arizoni, zmagujemo v Nevadi. Smo na poti do več kot 300 elektorskih glasov. Poglejte tudi število glasov na nacionalni ravni,« je dejal Biden, ki je doslej dobil 74,4 milijona glasov volivcev po ZDA, Trump pa 70,2 milijona. Štejejo tudi še na Aljaski Biden za dokončno zmago potrebuje Pensilvanijo z 20 elektorskimi glasovi, ali pa kakšno kombinacijo dveh držav, kjer še niso prešteli dovolj glasov, da bi lahko razglasili zmagovalca - Arizona, Georgia, Nevada, Severna Karolina. Štejejo še na Aljaski, ampak tam bo zmagal Trump.