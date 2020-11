Blondinka, ki bi Melanii lahko pokazala vrata Bele hiše

Joe in Jill Biden na volilni dan. FOTO: Brian Snyder Reuters

Prvega moža naj bi varala s sedanjim

Joe Biden je leta 2015 pokopal še svojega sina Beauja. FOTO: Bryan Woolston Reuters

Slovenska beseda v Beli hiši

po skoraj štirih letih, odkar je postala prva dama ZDA, za Američane ostaja velika uganka. Deležna je bila številnih kritik, ugibanj in namigovanj, prednjačile so govorice o težavah v zakonu in da si sploh ni želela postati prva dama. Kot njeno največjo moč izpostavljajo njeno umirjenost in sočustvovanje, ki da ga je znala, za razliko od moža, pokazati do najšibkejših.Preberite tudi:Izid volitev je še negotov, a če se bodo uresničile napovedi anket, se bo morala Melania z možemjanuarja izseliti iz Bele hiše, tja pa se bo vrnil znan obraz, pravo nasprotje nekdanje manekenke iz Sevnice.je bil podpredsednik med letoma 2009 in 2017, njegova ženapa druga dama ZDA za. Nekateri napovedujejo, da bo Jill, če to postane, modernizirala vlogo prve dame v 21. stoletju, saj naj bi obdržala svoje delo profesorice. Usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja do sedaj prvim damam ni bilo dovoljeno, tudi odvetnici Michelle Obama ne.Jill Biden velja za zvesto svetovalko svojemu osme let starejšemu možu. Prav ona naj bi Bidena povlekla iz brezna, v katero ga je pahnila tragedija pred skoraj petimi desetletji. Leta 1972 je v prometni nesreči izgubil prvo ženoin dobro leto dni staro hči, ostal je sam z dvema sinovoma. Leta 2015 je umrl še njegov najstarejši sin Beau. Pet let po tragični nesreči se je poročil z Jill, ki se je dve leti prej ločila od prvega moža, ki je nekdanjo ženo med letošnjo predsedniško kampanjo obtožil, da ga je varala z Bideom, ter da je zgodba o tem, kako sta se spoznala na t. i. zmenku na slepo navadna izmišljotina. Stevenson, ki o tem piše knjigo, namreč trdi, da sta se njegova tedaj žena in Biden zbližala že leta 1972, ko je ona sodelovala v njegovi kampanji za senatorja. Prvič je posumil na afero leta 1974, ko je izvedel, da je bila žena vpletena v prometno nesrečo, za volanom pa je bil Biden. Še bolj sumljiv je postal, ko je zavrnila priložnost, da gre z njim na koncert in spozna, češ da mora poskrbeti za Bidenova sinovainJoe in Jill Biden imata skupaj hči, ki se je rodila leta 1981. Jill, ki se je rodila leta 1951 in je odraščala v predmestju Filadelfije, ima doktorat s področja izobraževanja in predava na univerzi v Virginiji. Možu je stala ob strani med dvema neuspešnima poskusoma, da bi postal demokratski predsedniški kandidat in ob smrti Beauja leta 2015 zaradi tumorja na možganih. Kot druga dama je sodelovala s prvo damo Michelle Obama in postala vešča javnega nastopanja. Letos je v moževem imenu neumorno nabirala glasove v tistih zveznih državah, ki bi se lahko izkazale za ključne.JIll Biden je torej povsem drugače pripravljena na vlogo prve dame ZDA kot je bila pred štirimi leti v Sevnici rojena nekdanja manekenka Melania, ki naj ne bi bila nič kaj navdušena nad tem, da se je njen mož odločil oditi v politiko. Svojo zlato kletko, kot so nekateri (Trumpu ne najbolj naklonjeni) poimenovali njuno dotedanje domovanje v Trumpovi stolpnici v New Yorku je Melania za življenje v Washingtonu zamenjala šele nekaj mesecev zatem, ko se je v Belo hišo vselil njen mož, saj je hotela počakati, da njun sinnajprej konča šolo v New Yorku. V Washingtonu sta se Melanii pridružila tudi njena staršainKnavs, ki naj bi ji pomagala pri vzgoji sina, s katerim naj bi govorila (tudi) slovensko. Kaže, da se bo kmalu v Beli hiši govorilo le še angleško.