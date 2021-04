20 let po 11. septembru: umik sil iz Afganistana

Članice zveze Nato, tudi Slovenija, so potrdile skupen umik z ZDA iz Afganistana. »ZDA so izpolnile svoje cilje v Afganistanu, čas je za končanje te večne vojne,« je sporočil ameriški predsednikEiden je v govoru v Beli hiši napovedal popoln umik ameriških enot iz Afganistana do 11. septembra, ko bo potekala 20. obletnica terorističnih napadov Al Kaide na ZDA. Biden je med drugim dejal, da mu ni znal nihče pojasniti, kaj se lahko spremeni, če bodo vojaki ostali v Afganistanu še kakšno leto ali več.Biden je spomnil, da je prejšnja vladadosegla sporazum s talibani o umiku ameriških vojakov iz Afganistana do 1. maja letos. Čeprav sam takega sporazuma morda ne bi sprejel, pa ga je sprejela ameriška vlada in ga je treba spoštovati, zato se bo umik ameriških enot začel 1. maja, končal pa do 11. septembra, je napovedal.»Ne moremo nadaljevati cikla podaljševanja in širitve naše vojaške prisotnosti v Afganistanu v upanju, da bomo ustvarili idealne pogoje za naš umik v pričakovanju drugačnih rezultatov. Sem že četrti ameriški predsednik, ki predseduje prisotnosti ameriških enot v Afganistanu. Dva republikanca, dva demokrata. Te odgovornosti ne bom prevalil na petega,« je dejal Biden in dodal, da se je pred odločitvijo o tem pogovarjal tudi z nekdanjim predsednikom, ki je poslal vojsko v Afganistan za uničenje Al Kaide.ZDA bodo še naprej podpirale mirovne pogovore med afganistansko vlado in talibani ter pomagale mednarodnim prizadevanjem za urjenje afganistanske vojske. »Vendar pa je čas za konec najdaljše ameriške vojne. Čas je, da se ameriške enote vrnejo domov,« je dejal Biden, ki se je po govoru odpravil na pokopališče Arlington, kjer so pokopani vojaki, ki so padli v Afganistanu in drugih vojnah.Afganistanski predsednikje ob napovedih o umiku ameriških in zavezniških vojakov iz države izrazil prepričanje, da je Afganistan povsem sposoben zagotavljati lastno varnost v državi. Sporočil je tudi, da se je o teh načrtih pogovarjal tudi z ameriškim predsednikom. »Nocoj sem imel klic predsednika Bidna in pogovarjala sva se o ameriški odločitvi, da umaknejo svoje sile iz Afganistana do začetka septembra. Islamska republika spoštuje ameriško odločitev in sodelovali bomo z našimi ameriškimi partnerji, da bomo zagotovili gladko tranzicijo,« je tvitnil Gani.