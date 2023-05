Znano, koliko bo država namenila občinam za stroške intervencij

Vlada bo občinam, ki so bile prizadete s poplavami in plazovi namenila 1.7 milijona evrov. Toliko naj bi občine stale intervencije ob nedavnih ujmah, ki so prizadele državo.

Minister za obrambo Marjan Šarec je po seji vlade dejal, da so občine same ocenile stroške in da jim bo država s poplačilom stroškov intervencije skušala olajšati situacijo. Obrambni minister je ob tem dejal, da bo država občinam te stroške povrnila rekordno hitro v roku enega tedna, tako bodo lahko svoje proračune namenile za druge zadeve. Kakšni bodo stroški sanacij, bo znano kasneje, je pa uprava za zaščito in reševanje že začela postopke ocenjevanja škode.

V tem mesecu je severovzhod države zajelo več večjih neurij, samo v občini Šentilj so našteli 122 zemeljskih plazov ob cestah in objektih, od tega jih je okoli 80 večjega obsega, ter še okoli 300 plazov na kmetijskih zemljiščih. Več stanovanjskih hiš je trajno neprimernih za bivanje, pet družin pa je bilo včeraj še vedno nastanjenih v kontejnerjih.