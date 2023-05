Krka in Kolpa se razlivata! Najhuje bo do polnoči

Zaradi močnega deževja in razmočenega terena se je danes sprožilo 15 zemeljskih plazov, največ na severovzhodnem delu Slovenije. Plazovi večinoma ogrožajo infrastrukturo in objekte, nekaj škode so povzročili tudi v naravi, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje. Reke še naraščajo, razlivata se Krka in njeni pritoki ter Kolpa.

Za sanacijo plazov je bilo danes aktiviranih 18 gasilskih enot. Gasilci so plazišča prekrivali s folijo in urejali odvodnjavanje.

Na območjih regijskih centrov za obveščanje Ptuj, Maribor, Celje, Murska Sobota in Novo mesto so gasilci danes odpravljali posledice obilnega deževja, v 52 dogodkih je bilo aktiviranih 43 gasilskih enot.

Gasilci so prečrpavali meteorno vodo iz stanovanjskih in drugih objektov, čistili prepuste, odstranjevali podrta drevesa, v objekte nameščali potopne črpalke ter s protipoplavnimi vrečami zaščitili ogrožene objekte. Meteorne vode so zalile več cestišč.

V naselju Boračeva v občini Radenci in v naselju Grabonoš v občini Sveti Jurij ob Ščavnici je potok prestopil bregove.

Krka se razliva po celotnem toku, Kolpa se razliva v srednjem toku

Po podatkih Agencije RS za okolje se Krka razliva ob celotnem toku, zvečer in ponoči pa bo poplavljala na območju pogostih poplav. Naraščala bo tudi v sredo, v spodnjem toku predvidoma do popoldneva. Poplave ob Krki se bodo v sredo nadaljevale, popravljene površine pa se bodo večale. Močno narašča tudi Kolpa, ki se trenutno razliva v srednjem toku.

V prihodnjih urah in v prvem delu noči bodo ob močnejših nalivih ponovno narasli vodotoki s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju in v Halozah. Možna so poplavljanja hudourniških vodotokov, na več mestih lahko zastaja in poplavlja padavinska in zaledna voda. Poplavijo lahko Dravinja, Ščavnica in Pesnica, visoka bo tudi Mura, ki se v sredo lahko razlije znotraj protipoplavnih nasipov.

Ponekod na Primorskem je danes pihal močan veter, ponekod tudi v sunkih do 100 kilometrov na uro. Največ težav je povzročil na območju regijskih centrov Koper, Nova Gorica in Postojna. Podrlo se je večje število dreves, ki so poškodovala vozili, sunek vetra je prevrnil prikolico tovornega vozila, na območju naselja Boršt v občini Koper, pa je prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo pri 560 odjemalcih.

Po trenutnih podatkih so zabeležili 37 dogodkov, za odpravo posledic pa je bilo aktiviranih 22 gasilskih enot in drugih služb, so še sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

Šarec ob izdanem rdečem opozorilu spremlja dogajanje v Podravju

Minister za obrambo Marjan Šarec je zaradi napovedanih obilnih padavin na mariborskem območju popoldne obiskal Štajersko. Med drugim so si ogledali razmere v Zgornjih Dobrenjah, kjer plaz ogroža hišo. Če bo potrebno, je za pomoč že v pripravljenosti tudi 72. brigada Slovenske vojske, je minister dejal po ogledu.

Agencija RS za okolje je zaradi pričakovanih obilnih padavin za območje severovzhodne Slovenije za danes izdala rdeče opozorilo za območje ob rekah Pesnica in Ščavnica, ki lahko poplavita v večjem obsegu, ter za reke s povirji v Slovenskih goricah, na Pohorju, Halozah in v porečju Krke. Na območju severovzhodnega dela države grozi tudi več zemeljskih plazov.

MinisteR Šarec je zato skupaj z državnim sekretarjem Rudijem Medvedom in v. d. generalnega direktorja uprave za zaščito in reševanje Leonom Behinom preveril stanje ter si ogledal priprave pripadnikov civilne zaščite in drugih pristojnih služb, s katerimi želijo prebivalce kar najbolj zaščititi pred posledicami obilnih padavin.

Kot je po ogledu povedal minister Šarec, so največja težava zemeljski plazovi, ki jih je zlasti na območju Pesnice in Šentilja ogromno, marsikatera hiša pa je odrezana od sveta, zato bodo tam, kjer je najhuje, aktivirali inženirsko enoto Slovenske vojske s potrebno mehanizacijo in ravnali enako kot lani Osilnici, s čimer bodo zagotovili vsaj nujno prevoznost.

Glede plazišča v Zgornjih Dobrenjah je Šarec po ogledu dejal, da se bo morala občina odločiti, kaj s tem objektom in ali bodo morda stanovalcem zagotovili nadomestne stanovanjske zmogljivosti. Na poti je tudi bivalni kontejner. Če bo potrebno, bodo kontejnerje poslali tudi drugam in tako ljudem vsaj za prvo silo zagotovili varno bivanje. Ko bo deževje ponehalo, bo potrebno oceniti škodo in zagotoviti nadaljnjo sanacijo, je dodal obrambni minister.

»Vodostaji se lahko v naslednjih urah še povišajo. Po mojih informacijah je Selniški potok že prestopil breg, enako se lahko zgodi tudi z drugimi vodotoki. Če bo temu tako, bomo imeli kar težke razmere, in zato smo se že v ponedeljek dogovorili, da bo v pripravljenosti 72. brigada Slovenske vojske, ki bo šla na teren takoj, ko bo to potrebno,« je še dejal Šarec.