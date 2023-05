Obilno deževje minulih dni je največ preglavic povzročilo na severovzhodu države. Številni plazovi so poškodovali ceste in ogrozili poslopja. Najhuje je bilo na širšem območju Maribora, od Ruš proti Ptuju in Ormožu, v občinah Šentilj in Pesnica, veliko težav imajo tudi v pomurskih občinah, zlasti v bližini rek Ščavnica in Mura. 20 večjih plazov je v občini Šentilj. V Šentilju so včeraj pričakovali, da se bo stanje začelo umirjati, a se to žal ni zgodilo. Kot nam je povedal šentiljski župan Štefan Žvab, je na območju občine vsaj 20 večjih plazov, ogroženi sta najmanj dve hiši. Na terenu je bi...