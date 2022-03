Znano, kdo bo vodil soočenja na TV Slovenija

Le še mesec dni nas loči od državnozborskih volitev, zato je te dni predvolilno politično ozračje že močno naelektreno. Tudi na nacionalni televiziji se začenjajo prva soočenja glavnih političnih akterjev v državi, po katerih se bodo volivci tudi lažje odločili, komu oddati svoj glas.

V zadnjih dneh so močno odmevali umiki oddaj, kot so Tarča, Tednik in Studio City. Kot so zatrdili v službi za komuniciranje na RTV Slovenija, bodo te dale prostor volilnim vsebinam. »Gledalci, poslušalci in spletni uporabniki bodo v posebnih oddajah in na spletnem mestu rtvslo.si spoznali politične stranke oziroma liste in njihov program. Predstavniki političnih strank oziroma list se bodo v razpravah soočili z aktualnimi temami, ki krojijo naš vsakdan in bodo krojile tudi prihodnost Slovenije.«

Uredništvo informativnih oddaj na prvem programu TV Slovenija bo od 24. marca do 24. aprila pripravilo 15 volilnih oddaj Slovenija zdaj – 14 soočenj in posebno oddajo na volilno nedeljo. V 10 oddajah se bodo soočili predstavniki parlamentarnih strank, v štirih pa predstavniki neparlamentarnih. Vsak teden bo politična razprava osredotočena na eno relevantno in aktualno temo – od varnostnih vprašanj, gospodarstva, davkov, zdravstva, do varstva okolja in trajnostnega razvoja.

Gledalce pred male zaslone vabijo vsak ponedeljek od 20.00 do 22.00 ter vsak četrtek od 17.00 do 18.20 ter znova od 20.00 do 22.00.

Voditeljica bo Erika Žnidaršič

Čeprav se je sprva omenjalo, da naj bi soočenja vodila Jelena Ašič, so sporočili, da bo voditeljica prvega soočenja predsednikov parlamentarnih strank Erika Žnidaršič. O prvem soočenju so še sporočili, da bo cilj pogovorov s predstavniki političnih strank »poglobljena in celovita razprava o njihovih stališčih in programih, zato bo število sodelujočih v posameznih soočenjih manjše (4 ali 5), da bodo imeli povabljeni dovolj časa za odgovore, gledalci pa bodo dobili vsebinske odgovore«.

Na Radiu Slovenija bodo v predvolilni kampanji pripravili pet soočenj v podaljšanem terminu oddaje Studio ob 17.00. Prvo soočenje, soočenje predsednikov vseh strank, bo v sredo, 30. marca, ob 17.00.